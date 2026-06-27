Gloria Trevi en Guatemala 2026: Todos los detalles del concierto que la cantante mexicana ofrecerá en el país

La cantante mexicana Gloria Trevi anunció recientemente que prepara un repertorio espacial para los conciertos que formarán parte de Celebration Tour Centroamérica 2026.

Según la artista, la gira recorrerá escenarios de Nicaragua, Guatemala, Panamá y Costa Rica.

“Prepárate para una noche llena de hits, energía y un espectáculo inolvidable junto a una de las artistas más icónicas de la música latina”, indicó la promotora 2 Mundos.

“Qué onda mi raza de Centroamérica. Estoy súper emocionada porque ya voy para allá… Vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta, pachanga, como le quieran llamar. Vamos a ponernos nostálgicos, apasionados e intensos”, dijo la cantante mexicana.

Fecha

La cantante mexicana Gloria Trevi se presentará en Guatemala el sábado 26 de septiembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Parque de la Industria, zona 9 de la capital.

Precios y localidades

Mesas AMEX – Q980

Sillas Ultra fan – Q635

Fan de pie – Q405

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eticket.gt

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