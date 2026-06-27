Gloria Trevi en Guatemala 2026: Todos los detalles del concierto que la cantante mexicana ofrecerá en el país

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Gloria Trevi en Guatemala 2026: Todos los detalles del concierto que la cantante mexicana ofrecerá en el país

Gloria Trevi regresará a Guatemala con su gira “Celebration Tour Centroamérica” para interpretar sus grandes éxitos.

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Gloria Trevi

Gloria Trevi promociona concierto en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

La cantante mexicana Gloria Trevi anunció recientemente que prepara un repertorio espacial para los conciertos que formarán parte de Celebration Tour Centroamérica 2026.

Según la artista, la gira recorrerá escenarios de Nicaragua, Guatemala, Panamá y Costa Rica.

“Prepárate para una noche llena de hits, energía y un espectáculo inolvidable junto a una de las artistas más icónicas de la música latina”, indicó la promotora 2 Mundos.

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“Qué onda mi raza de Centroamérica. Estoy súper emocionada porque ya voy para allá… Vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta, pachanga, como le quieran llamar. Vamos a ponernos nostálgicos, apasionados e intensos”, dijo la cantante mexicana.

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Fecha

La cantante mexicana Gloria Trevi se presentará en Guatemala el sábado 26 de septiembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Parque de la Industria, zona 9 de la capital.

Precios y localidades

  • Mesas AMEX – Q980
  • Sillas Ultra fan – Q635
  • Fan de pie – Q405

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eticket.gt

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ESCRITO POR:

Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

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