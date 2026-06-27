Escenario
Gloria Trevi en Guatemala 2026: Todos los detalles del concierto que la cantante mexicana ofrecerá en el país
Gloria Trevi regresará a Guatemala con su gira “Celebration Tour Centroamérica” para interpretar sus grandes éxitos.
Gloria Trevi promociona concierto en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)
La cantante mexicana Gloria Trevi anunció recientemente que prepara un repertorio espacial para los conciertos que formarán parte de Celebration Tour Centroamérica 2026.
Según la artista, la gira recorrerá escenarios de Nicaragua, Guatemala, Panamá y Costa Rica.
“Prepárate para una noche llena de hits, energía y un espectáculo inolvidable junto a una de las artistas más icónicas de la música latina”, indicó la promotora 2 Mundos.
“Qué onda mi raza de Centroamérica. Estoy súper emocionada porque ya voy para allá… Vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta, pachanga, como le quieran llamar. Vamos a ponernos nostálgicos, apasionados e intensos”, dijo la cantante mexicana.
Fecha
La cantante mexicana Gloria Trevi se presentará en Guatemala el sábado 26 de septiembre del 2026.
Hora
El concierto está previsto para las 20 horas.
Lugar
Parque de la Industria, zona 9 de la capital.
Precios y localidades
- Mesas AMEX – Q980
- Sillas Ultra fan – Q635
- Fan de pie – Q405
Venta de entradas
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eticket.gt
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