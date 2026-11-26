“El ballet folclórico del Inguat ya no existe”, afirma Harris Whitbeck, director general del Instituto Guatemalteco de Turismo. Asegura que se tomó la decisión de renovar la institución y abrirla a un nuevo proceso de audiciones. “Creíamos que era un buen momento para revisar el talento que existía y refrescar el contenido de su repertorio”, añade el funcionario.

Whitbeck indica que algunas piezas del repertorio anterior ya no son pertinentes desde el punto de vista cultural. “Nosotros buscábamos una agrupación de danza que refleje la enorme diversidad cultural de Guatemala y un repertorio acorde a la evolución que la sociedad ha experimentado en torno a temas de género, folclorización y apropiación cultural”, enfatiza.

Acerca de las nuevas piezas que se interpretarán, el director afirma que “el nuevo repertorio es sumamente entretenido y tiene una profundidad cultural muy evidente. Busca celebrar la autenticidad de las distintas expresiones culturales del país. Está diseñado para incorporar a expresiones de danza de agrupaciones de todo el país, algunas agrupaciones de danza garífuna e indígena que antes eran representadas y ahora son integradas a lo que el Inguat presenta como espectáculo”.

El repertorio de la nueva agrupación busca reflejar la diversidad cultural del país. (Foto Prensa Libre: Cortesía Inguat)

Ana Luz Castillo, coordinadora de la nueva agrupación de danza, expresa que esta “está basada en la interculturalidad, la creación contemporánea y la salvaguardia dinámica del patrimonio cultural inmaterial contenido en su repertorio dancístico, promoviendo el encuentro significativo entre artistas, comunidades y visitantes bajo principios de sostenibilidad y justicia en la distribución del valor”. Castillo subraya que “la danza articula saberes ancestrales, memoria y creación escénica contemporánea mediante procesos de diálogo intercultural, descentralización territorial y respeto a los derechos culturales, generando experiencias transformadoras que aporten al turismo sostenible de Guatemala”.

La nueva agrupación cuenta con 12 integrantes seleccionados a través de un proceso de audiciones que duró cuatro días en abril de 2026. La elección de los artistas estuvo a cargo de un comité creativo integrado por profesionales de la danza, con base en un perfil establecido que buscaba diversidad en la formación profesional.

En cuanto a lo que el público podrá ver en el escenario durante el espectáculo de debut del grupo, Castillo indica que será “un repertorio que es resultado de las colaboraciones que la nueva agrupación de danza realizó este año con distintos grupos artísticos que abraza danzas del repertorio del Inguat y nuevas creaciones. Las colaboraciones fueron con coreógrafas, músicos y distintas agrupaciones artísticas de diversos territorios”.

El espectáculo se titula Guatemala en movimiento y, según se aprecia en la imagen de la invitación, está basado en El camino del tiempo.

Fecha

2 de diciembre

Hora

20 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81 zona 1

Admisión

Con cupo limitado. Los interesados deberán recoger sus boletos del 25 al 27 de noviembre, de 8 a 16 horas

Ubicación

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