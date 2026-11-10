Guatemala será el país invitado del festival Cinélatino 2027 en Francia

La producción cinematográfica guatemalteca llama la atención de grandes festivales. Prueba de ello es que la 39 edición del Cinélatino que se celebrará en Francia entre el 12 y el 21 de marzo de 2027 tendrá a Guatemala como País Invitado.

De acuerdo con lo reportado por la agencia de noticias EFE, los organizadores de este festival, que anualmente se celebra en Toulouse y que destaca al cine latinoamericano en todos sus formatos, anunció que seleccionó a Guatemala gracias a su producción de los últimos años.

"El foco en Guatemala se dio porque es uno de los países de América Central que más producción cinematográfica está dando", dijo la directora del festival, Marion Gautreau, durante la conferencia de prensa en la que se presentaron detalles de Cinélatino 2027, en la Casa de América Latina de París.

La agencia EFE también destaca la coincidencia de este nombramiento con la presentación de la Ley de Cine en el Congreso de la República. Según la directora del certamen, esta nueva normativa podría ayudar a la creación cinematográfica. "Dicha ley podría, entre otras cosas, permitir la fundación de un Instituto guatemalteco del cine, para dar un apoyo duradero al sector y favorecer la circulación de sus obras en el extranjero.", destaca la agencia de noticias.

Así, un país históricamente afectado por la "falta de un ecosistema cinematográfico", ahora vive un momento de "efervescencia en torno al cine", según lo declarado por Gautreau.

Una evolución visible

La organización del festival también reconoció la evolución del cine en Guatemala. Entre las producciones que se mencionaron como logros de los últimos tiempos se cuentan las cintas Nuestras madres (2019), de César Díaz, que ganó la Cámara de oro de Cannes, o Ixcanul (2015), de Jayro Bustamante, Premio Alfred Bauer en la Berlinale.

Otras películas que se han citado como ejemplo en el marco de la planificación de este festival son Madrugada, de Sebastián Lojo, fue seleccionada en la Quincena de los cineastas en Cannes en 2026, mientras Nosotros, de Joaquín Ruano, figuró en la selección del Festival internacional del film en Toronto en 2026.

El festival se constituye como un paso que facilita la difusión de películas latinoamericanas y su posterior distribución en Francia. Entre las secciones que brindan oportunidades a cineastas que se encuentran desarrollando proyectos se cuenta Cine en construcción, donde se reciben filmes que están por terminar y son premiadas con apoyos internacionales.

Cada año, el certamen cuenta con la participación de un centenar de películas documentales y de ficción tanto largometrajes como cortometrajes que serán posteriormente premiadas.