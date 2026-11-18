En Guatemala, el arte retrata acontecimientos históricos. Por eso, cuando en diciembre de 1996 se puso fin a 36 años de Conflicto Armado Interno, también surgieron propuestas de arte contemporáneo. Así lo señala el Centro Cultural de España en Guatemala (CCEG) que presenta Hasta que el cuerpo aguante, una muestra que contiene obras, archivos y diálogos intergeneracionales.

La exposición que, de acuerdo con los organizadores, explora las relaciones entre arte, memoria, resistencia y transformación social desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 hasta la actualidad, cuenta con la curaduría de Josseline Pinto, quien "propone un recorrido por estas tres décadas de creación artística, reuniendo prácticas, archivos y conversaciones entre tres generaciones de artistas que han contribuido a construir el ecosistema cultural guatemalteco", según describe el CCEG.

"La exposición articula un diálogo entre la llamada Generación de Posguerra que comenzó a producir a partir de los años 90, los artistas que adquirieron mayor visibilidad a partir de 2008 y nuevas generaciones nacidas en los años noventa y dos mil, se explica.

En la exposición, "el cuerpo emerge como hilo conductor de la muestra: un territorio donde se inscribe la violencia, pero también desde el que se construyen la memoria, la comunidad y la resistencia", se describe.

La variedad de la expresión artística presente en esta muestra incluye: "Desde las prácticas performáticas hasta la pintura, la escultura y otras expresiones contemporáneas, las obras reunidas reivindican la capacidad del arte para cuestionar las narrativas oficiales, ocupar el espacio público e imaginar otras formas de convivencia", añade la organización.

Monumento Vivo, Marilyn Boror Bor, 2021, performance documentado. (Foto Prensa Libre: Cortesía CCEG)



Artistas participantes

Los expositores son artistas contemporáneos con amplios méritos reconocidos no son en Guatemala sino también en el extranjero. Andrés Rodríguez Decena, Angélica Serech, Antonio Pichillá, Carlos Fitzgerald, David Ramírez Cotón, Djassmin Morales y Elda Figueroa son algunos de los que figuran. Además también están presentes Edgar Calel, Ester Miza, Esvin López, Fredy E. Rangel, Isabel Ruiz, Jeff Cán Xicay en colaboración con Colectivo Kaqjay, Jessica Kairé, Jessica Lagunas, Jorge de León, Katheryn Patá, Manuel Chavajay, Manuel Tzoc, Margarita Azurdia, María Adela Díaz, Marilyn Boror Bor, Maya Saravia. También exponen en esta muestra Mena Guerrero, Moisés Barrios, Naufus Ramírez-Figueroa, ODELCA, Paula Nicho, Regina José Galindo, Sandra Monterroso, Silvia Etec y Yavheni de León.

La curadora Josseline Pinto es historiadora del arte. Posee una maestría en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual de la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Es licenciada en Historia del Arte por Casa Lamm (Mx). Ha curado exhibiciones en Centroamérica, México, Colombia y Estados Unidos. Su investigación gira en torno a las prácticas artísticas de Centroamérica y la relación entre el contexto histórico y el arte en la región.

Fecha de inauguración

21 de noviembre del 2026

Hora

13 horas

Lugar

Centro Cultural de España en Guatemala (6ta avenida 11-02 zona 1, Edificio Lux)

Admisión

Libre y gratuita

Horarios de visita

De martes a sábado de 10 a 19 horas, hasta el 20 de marzo del 2027

Ubicación

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