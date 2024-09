HBO busca a su nuevo “Harry Potter” y asegura que será “diverso e inclusivo”

Tras varios años de especulaciones, se confirma que el universo de Harry Potter se transportaría a la televisión; HBO junto a Warner Bros comenzó la búsqueda de actores para que interpreten a los tres personajes claves de la historia.

En el cine Harry Potter fue interpretado por Daniel Radclife, Ron Weasley se convirtió en Hermonie Granger y Ruper Grint la tomó Emma Watson.

La convocatoria del casting indica que: “Para cada papel, por favor envíen artistas cualificados, sin importar origen étnico, discapacidad, raza, orientación sexual, identidad de género”.

Esto da pie a la idea de que, si bien hasta ahora se tenía la idea de que los tres estudiante de Hogwarts con rasgos físicos definidos, podría llegar a cambiar para el universo de HBO.

Otras de las condiciones del casting es que los actores deben tener entre 9 y 11 años; ya que en abril de 2025 comenzaría la producción de la futura entrega.

Una de las curiosidades que no se mencionan del casting, es la insistencia en que estos sean de origen del Reino Unido e Irlanda, se debe a que el requerimiento inicial de J.K. Rowling siempre se quiso asegurar de que la representación de su obra tuviera un clima británico.

Los candidatos deben enviar dos videos a HBO y Warner Bros, en uno deben leer un cuento en su acento natal, sin referenciar algún tema sobre Harry Potter y en el otro deben hablar de sí mismos, la serie está planteada a estrenarse en HBO y en la plataforma de streaming "Max" en 2026.

