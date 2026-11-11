Homenaje a Miguel Ángel Asturias en la Universidad Popular

Los ideales juveniles de Miguel Ángel Asturias y de sus condiscípulos de la llamada Generación del 20 dieron grandes frutos y uno de los más notables fue la creación de la Universidad Popular de Guatemala (UP), una entidad que nació para ofrecer opciones educativas a quienes no las tenían.

En el acta de creación de la UP 20 de agosto de 1922 figuran los nombres tanto de Miguel Ángel Asturias como de Luis Eskenassy, José Alberto Newberry, Francisco Sarti, Pablo Porras, Carlos Fletes Sáenz, Rafael Pérez de León, Alfonso Orantes, Valentín Dávila h., Francisco Delgadillo A., Ricardo Arenales (Porfirio Barba Jacob), Rafael Lassepas, Justo Rufino Guerra Cortave, M. Castro Morales, Alfredo Valle Calvo, Arturo González y David Vela Salvatierra.

Muchos de ellos destacaron en diversas áreas intelectuales, políticas y sociales, pero sin duda, Asturias brilló en el campo de las letras más que ningún otro literato centroamericano. Ahora que sus restos vuelven al país, la institución que continúa su tarea educativa y cultural le rendirá tributo con una serie de actividades que se celebrarán el viernes 13 de noviembre y a las que se invita al público.

Fecha

13 de noviembre de 2026

Horarios y actividades

11 a 11:05 · Bienvenida a las actividades conmemorativas en honor de Miguel Ángel Asturias

11:05 a 11:35 · Conversatorio Vida y obra de Miguel Ángel Asturias , con la participación de Lucrecia Méndez de Penedo (Directora de la Cátedra Miguel Ángel Asturias URL), Miguel Ángel Asturias Amado (hijo del literato) y Gerald Martin (académico y estudioso de la vida de Miguel ÁngelAsturias). Moderadora: Ana Lucía Mendizábal. Se realizará en la Sala Manuel Galich

11:35 a 12:20 Lectura interpretativa de El Señor Presidente. Bajo la dirección de Fernando Juárez y la interpretación de la Compañía de teatro de la Universidad Popular y el Ballet Moderno y Folklórico del Ministerio de Cultura y Deportes. Seguida del conversatorio con Roger Ovalle, Erika Urízar y Josué Sotomayor, que son actoresy actrices egresados de la UP. El moderador será Estuardo Galdamez. En la sala Manuel Galich

12:20 a 13 · Conversatorio Escritura poética de Asturias, inspirado en El retorno . Participan Javier Payeras (poeta y escritor), Irene Piedrasanta (directora General de Editorial Piedra Santa) y Carmen Lucía Alvarado (escritora y poeta). El moderador será Ángel Elías (gestor cultural y periodista). En la biblioteca Mary Matheu

13 a 14 · Homenaje musical con la actuación del Coro Polifónico y la Marimba Concierto de la Universidad Rafael Landívar. En la Sala “Manuel Galich”.

14 a 15 ·Inauguración de la exposición fotográfica en homenaje a Miguel Ángel Asturias. En la galería “Eloy Amado Herrera”.

Lugar

10a. calle 10-32, zona 1

Ubicación

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