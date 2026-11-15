Horóscopo de hoy domingo 15 de noviembre de 2026

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Horóscopo de hoy domingo 15 de noviembre de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

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Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (21 marzo a 20 abril)

Amor: su fuerte encanto facilitará que surja el acercamiento que espera y estará irresistible.

Salud: una molestia se aliviará.

Sorpresa: gesto revelador.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Amor: dejará de lado la timidez y todos verán su gran desenvolvimiento; un romance se avecina.

Salud: un estudio será oportuno.

Sorpresa: idea descabellada.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Amor: una intención crecerá y resultará que el menos imaginado comenzará a interesarle.

Salud: hora de hacer más ejercicio.

Sorpresa: silencio atronador.

Cáncer (21 junio a 20 julio)

Amor: expresará lo que desea con carácter y causará revuelo en la pareja, y le responderán.

Salud: verduras en la dieta, mejor.

Sorpresa: compartirá un secreto.

Leo (21 julio a 20 agosto)

Amor: momento sin discusiones ni reproches en la relación. Ideal para otra etapa o un nuevo comienzo.

Salud: sumará cereales a la dieta.

Sorpresa: viaje de ensueño.

Virgo (21 agosto a 20 septiembre)

Amor: desplegará su fuerte encanto ante cierta persona y surgirá la cita más esperada.

Salud: lo alternativo no servirá.

Sorpresa: llega alguien del pasado.

Libra (21 septiembre a 20 octubre)

Amor: se reiterará un conflicto que cree superado y habrá resistencia a dialogar.

Salud: una molestia será curada.

Sorpresa: lo simple vence a lo complejo.

Escorpio (21 octubre a 20 noviembre)

Amor: se avecina un romance con la persona más deseada, pero surgirán enredos.

Salud: más gimnasia le hará bien.

Sorpresa: gente imprudente.

Sagitario (21 noviembre a 20 diciembre)

Amor: momento propicio para un romance o una reconciliación, y un nuevo comienzo ayudará.

Salud: un dolor persistente cederá.

Sorpresa: acierto inesperado.

Capricornio (21 diciembre a 20 enero)

Amor: no discutirá ni tendrá la última palabra; todo se trata de recuperar la calidez.

Salud: una consulta será oportuna.

Sorpresa: gracioso encuentro.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Amor: cuestionará un tema delicado en la relación y se abrirá un espacio de diálogo.

Salud: iniciará ejercicios de fuerza.

Sorpresa: hallazgo increíble.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Amor: en un encuentro conocerá a personas agradables y no tardará en enamorarse.

Salud: el estrés ya no será un problema.

Sorpresa: mentira piadosa.

Si cumple años hoy usted es una persona: protectora y cariñosa con su familia, pero ama tener siempre la razón.

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