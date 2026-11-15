Escenario
Horóscopo de hoy domingo 15 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 marzo a 20 abril)
Amor: su fuerte encanto facilitará que surja el acercamiento que espera y estará irresistible.
Salud: una molestia se aliviará.
Sorpresa: gesto revelador.
Tauro (21 abril a 20 mayo)
Amor: dejará de lado la timidez y todos verán su gran desenvolvimiento; un romance se avecina.
Salud: un estudio será oportuno.
Sorpresa: idea descabellada.
Géminis (21 mayo a 20 junio)
Amor: una intención crecerá y resultará que el menos imaginado comenzará a interesarle.
Salud: hora de hacer más ejercicio.
Sorpresa: silencio atronador.
Cáncer (21 junio a 20 julio)
Amor: expresará lo que desea con carácter y causará revuelo en la pareja, y le responderán.
Salud: verduras en la dieta, mejor.
Sorpresa: compartirá un secreto.
Leo (21 julio a 20 agosto)
Amor: momento sin discusiones ni reproches en la relación. Ideal para otra etapa o un nuevo comienzo.
Salud: sumará cereales a la dieta.
Sorpresa: viaje de ensueño.
Virgo (21 agosto a 20 septiembre)
Amor: desplegará su fuerte encanto ante cierta persona y surgirá la cita más esperada.
Salud: lo alternativo no servirá.
Sorpresa: llega alguien del pasado.
Libra (21 septiembre a 20 octubre)
Amor: se reiterará un conflicto que cree superado y habrá resistencia a dialogar.
Salud: una molestia será curada.
Sorpresa: lo simple vence a lo complejo.
Escorpio (21 octubre a 20 noviembre)
Amor: se avecina un romance con la persona más deseada, pero surgirán enredos.
Salud: más gimnasia le hará bien.
Sorpresa: gente imprudente.
Sagitario (21 noviembre a 20 diciembre)
Amor: momento propicio para un romance o una reconciliación, y un nuevo comienzo ayudará.
Salud: un dolor persistente cederá.
Sorpresa: acierto inesperado.
Capricornio (21 diciembre a 20 enero)
Amor: no discutirá ni tendrá la última palabra; todo se trata de recuperar la calidez.
Salud: una consulta será oportuna.
Sorpresa: gracioso encuentro.
Acuario (21 enero a 19 febrero)
Amor: cuestionará un tema delicado en la relación y se abrirá un espacio de diálogo.
Salud: iniciará ejercicios de fuerza.
Sorpresa: hallazgo increíble.
Piscis (20 febrero a 20 marzo)
Amor: en un encuentro conocerá a personas agradables y no tardará en enamorarse.
Salud: el estrés ya no será un problema.
Sorpresa: mentira piadosa.
Si cumple años hoy usted es una persona: protectora y cariñosa con su familia, pero ama tener siempre la razón.