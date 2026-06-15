Horóscopo de hoy lunes 15 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas fluirán mejor de lo planeado. Evitará riesgos y superará los obstáculos.

Amor: la armonía comenzará a flaquear por la rutina y surgirán roces; atención.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un dato equivocado alterará un proyecto, pero no impedirá su camino al éxito.

Amor: las reglas en la pareja no servirán; los gestos espontáneos guiarán al corazón.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá creativamente asuntos que traban el avance de proyectos o negocios.

Amor: tendrá gran imaginación para renovar los encuentros y crear dulces vivencias.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el momento dicta no precipitarse; surgirán proyectos difíciles de comprender.

Amor: su mundo sensible será golpeado cuando alguien que ama diga palabras duras.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: negocios con poco rendimiento comenzarán a tener una buena oportunidad.

Amor: querrá postergar una decisión difícil, pero las circunstancias estarán dadas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: la rutina parecerá transformarse en algo que será para entusiasmarse.

Amor: sentirá que detesta que le critiquen cada actitud espontánea en la pareja.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un camino alternativo será la mejor opción para avanzar con un negocio.

Amor: una actitud distante en la pareja será corregida expresando los sentimientos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un cambio de planes no es lo recomendable; con intuición resolverá.

Amor: surgirá una discusión marcada por lo emocional, pero se animará a escuchar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento para encarar una actividad nueva o resolver lo pendiente.

Amor: la rutina en la pareja se disipará con sentimientos que encenderán la calidez.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un proyecto tardará en concretarse y ser exitoso, pero dará que hablar.

Amor: los comentarios acerca del trabajo en la pareja podrían crear discusiones.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una decisión para avanzar sobre los obstáculos llega en el momento justo.

Amor: los momentos íntimos serán privilegiados antes que reuniones con mucha gente.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas nuevas que provocarán desconcierto en el entorno cercano.

Amor: las palabras no expresarán los sentimientos surgidos en un deseado encuentro.

si usted cumple años hoy es una persona: amante del arte y de la expresión porque hacen vibrar a su alma sensible.