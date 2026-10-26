Escenario
Jerry Rivera en Guatemala 2027: Fecha, lugar y otros detalles del concierto dedicado a los salseros de corazón
El cantante puertorriqueño ofrecerá un concierto en Guatemala para reunir a los amantes de la salsa en una noche de romance, baile y éxitos.
Jerry Rivera promociona concierto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía CHP Guatemala)
Los fanáticos de la salsa y el romanticismo podrán disfrutar en Guatemala de una velada con los éxitos de Jerry Rivera, cantante puertorriqueño que ofrecerá un concierto en el país y que interpretará temas que despiertan recuerdos y que se cantan con el corazón.
Según la promotora local CHP Guatemala, Jerry Rivera llegará al país con su voz inconfundible y activará los recuerdos con éxitos como Amores como el nuestro, Cuenta conmigo, Qué hay de malo, Cara de niño y Casi un hechizo, entre otros.
“¡El baby de la salsa llega a Guatemala! Jerry Rivera nos espera para cantar y bailar al ritmo de una carrera que ha dejado huella en la salsa romántica”, indicó CHP.
Para Jerry Rivera ha sido vital que sus temas siguen destacando en plataformas digitales, por lo que su repertorio continúa conectando con nuevas generaciones de salseros.
“Quienes crecieron escuchando a Jerry Rivera y quienes han descubierto su música tendrán un motivo para celebrar juntos la fuerza de la salsa romántica. ¡Salseros de corazón: preparen sus mejores pasos y la voz para una noche que se bailará y se cantará con el alma!”, agregó la promotora local.
Fecha
Jerry Rivera ofrecerá un concierto en Guatemala, el viernes 16 de abril del 2027.
Hora
El espectáculo está previsto para las 20 horas.
Lugar
Fórum Majdas, zona 11 de la capital.
Precios y localidades
- Mesas Oro - Q390 + Q100 (cargos por servicio de tiquetera) = Q490
- Mesas Platinum - Q690 + Q150 (cargos por servicio de tiquetera) = Q840
- Mesas Black - Q990 + Q200 (cargos por servicio de tiquetera) = Q1,190
Venta de entradas
La preventa comenzará el martes 27 de octubre del 2026, a partir de las 10 horas, en la web www.primerafila.shop, con un descuento especial para los miembros de Beto Social Club.
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