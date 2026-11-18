La Navidad está por llegar y nada mejor que experimentarla en todo su esplendor a través de la música y la solidaridad. La tercera edición deJingle Night será la oportunidad para conectarse con el espíritu navideño gracias a las voces de Paola Chuc, ganadora de La Academia; Alejandro Vidal, reconocida figura de la televisión, además de Athalie Herrera, Helmer Véliz y Claudia Junge. El concierto, producido por Querido Arte, se celebrará en el escenario de la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La presentación contará con orquesta, coro, banda y bailarines de Querido Arte, además de personajes navideños y algunas sorpresas que harán de esta una noche para todas las edades. La invitación llega de parte del Comité de Damas Rotarianas del Club Rotario Guatemala Sur.

Una noche que transforma vidas

Los fondos recaudados se destinarán a tres programas de las obras sociales del Comité de Damas Rotarianas del Club Rotario Guatemala Sur: el Centro Educativo Rotario Benito Juárez, que con el respaldo de FUNGUAMEX brinda educación de calidad a niños y jóvenes de escasos recursos y alto potencial; un programa de nutrición con Chispuditos; y un hogar para niñas en Jalapa.

“Detrás de cada cifra hay algo mucho más importante: un niño, una familia y una historia que podemos ayudar a transformar. Por eso, Jingle Night es mucho más que un concierto navideño: es una invitación a celebrar en familia y a convertir la alegría de esta temporada en oportunidades reales para quienes más lo necesitan”, expresa Silvia Muralles de Díaz, presidenta del Comité de Damas Rotarianas del Club Rotario Guatemala Sur.

Fecha

24 de noviembre

Hora

18:30 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1

Admisión

Entre Q125 y Q375

Entradas

Los boletos están a la venta en www.eticket.gt

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