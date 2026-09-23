Jornada de Cultura Altense: Un espacio para la historia, literatura e identidad celebra su tercera edición

Destacar el legado histórico y cultural de Los Altos es el objetivo primordial de la tercera edición de la Jornada de Cultura Altense que se celebrará el sábado 26 de septiembre en el Teatro Municipal de Quetzaltenango. A través de este encuentro se analiza el papel que esa región ha desempeñado en el desarrollo político, social, intelectual y artístico de Guatemala.

"Su objetivo es ampliar el conocimiento sobre esta zona clave en el desarrollo de Guatemala, destacando su legado, desde la Época Precolombina hasta la actualidad", destaca el grupo organizador Cultura Altense.

La escritora e investigadora Lorena Castellanos, de Cultura Altense, cuenta que esta agrupación conformada por intelectuales de la Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango y San Marcos se dio cuenta en 2024 que se habían publicado libros y documentos de relevancia provenientes de la región de Los Altos sin que llegaran a difundirse lo suficiente. Es por ello, que a largo de los conversatorios y actividades se propone un recorrido por la memoria histórica, la producción editorial y el patrimonio cultural de Los Altos.

Las actividades están divididas en siete bloques temáticos. "A lo largo del día se presentarán investigaciones y obras relacionadas con Salcajá, Totonicapán, San Marcos, Quetzaltenango y otros procesos de relevancia nacional", señala la comunicación oficial.

Uno de los ejes sobre los que se realizan estas jornadas, que comenzaron a celebrarse a partir de 2024, es la promoción de la libertad de pensamiento, el análisis crítico y la divulgación de publicaciones que contribuyen a construir una identidad regional informada. "Su propósito es acercar el conocimiento especializado a nuevos públicos y fortalecer el diálogo entre investigadores, estudiantes, lectores y comunidades", expone la organización.

Castellanos destaca que habrá presentaciones como la del Club Rotario de Quetzaltenango que el próximo año cumple 100 años, además estará presente Club Rotario de los Altos. San Marcos participará con una revista que está indexada a nivel internacional para consultas. También se llevará a la mesa una investigación acerca de la iglesia de San Cristóbal Totonicapán. Habrá un panel de discusión acerca del libro Cara al sol, que habla de la vida de Manuel Estrada Cabrera y se cerrará con un libro acerca del compositor Jesús Castillo y un concierto de marimbas en su honor.

Los expositores

Quienes participan en las diferentes actividades cuentan con trayectorias vinculadas a la investigación histórica, la docencia, la creación y la gestión cultural.

Carlos Sabino: Es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales. Investigador y autor de numerosas obras sobre historia contemporánea de Guatemala y América Latina. Coordina la Maestría en Historia de la Universidad Francisco Marroquín.

Lorena Castellanos: Es doctora en Historia y catedrática universitaria. Se ha especializado en historia, ciencias sociales, educación y tecnología, con experiencia docente y de gestión educativa.

Rodrigo Fernández Ordóñez: Es abogado, notario, profesor e investigador de la historia de Guatemala. Es autor de estudios sobre los procesos históricos de Occidente y el enfrentamiento armado interno.

Johann Melchor: Doctor en Historia del Arte y licenciado en Historia. Catedrático, paleógrafo y especialista en historia del arte, imágenes de culto, economía e historia empresarial.

Luis Andrés Schwartz: Realizador audiovisual y genealogista, con experiencia en servicios de producción para creadores de contenido internacional.

Milton Estuardo Argueta Pinto: Abogado, catedrático y divulgador de la historia guatemalteca. Autor de la novela histórica De cara al Sol y creador de proyectos de difusión histórica.

Luis Fernando Gómez Mejía: Voluntario ciudadano interesado en promover la historia regional y nacional desde distintos ámbitos.

Roberto Gutiérrez: Administrador de empresas, ingeniero químico y doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Columnista y autor de varios libros sobre Quetzaltenango, empresarialidad e historia.

José Roberto Campollo: Investigador independiente y miembro del consejo del Archivo Histórico Municipal de San Marcos. Ha trabajado temas de historia religiosa, social y política.

Pedro Rolando Gutiérrez Navarro: Autor originario de San Cristóbal Totonicapán, interesado en la historia, el arte, la cultura y las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa.

Margarita González Merlo de Klanderud: Rotaria, gestora y profesional con estudios en Historia del Arte, Derecho y Periodismo. Ha desarrollado una extensa trayectoria en relaciones públicas y organización de eventos.

Carlos Seijas: Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, psicólogo e investigador. Autor de más de quince libros y de una amplia producción académica en historia, filosofía, teología y ciencias sociales.

Miguel A. Alpírez Ralda: Escritor y sociolingüista originario de San Juan Ostuncalco. Su trabajo promueve la vida y obra del maestro Jesús Castillo y acerca su legado a nuevas generaciones.

Edwin de León: Maestro y promotor cultural comprometido con la preservación de las artes y del patrimonio histórico de su comunidad. Fundador de distintas instituciones culturales y sociales.

Jorge Adalberto de León Lacayo: Artista plástico, gestor cultural y director del Comité Histórico Salcajá. Promueve la memoria, la identidad y el patrimonio artístico de su comunidad.

Los libros que se presentarán serán Salcajá, de Sebastián Porrini, Carlos Seijas, Jhonatan Rodas, Edvin Quisquinay Alcor, Edwin Alejandro de León Herrera, Encarnación Soloj Rodas y Miguel Ángel de León Soto; De cara al sol, de Milton Estuardo Argueta Pinto; Episodios Altenses, de Francisco Roberto Gutiérrez Martínez; Los Aparicio. Historia de una familia altense, de Francisco Roberto Gutiérrez Martínez; Las imágenes y su culto, de Johann Melchor Toledo; Sociedad de varones de San Cristóbal, Totonicapán, de Pedro Rolando Gutiérrez Navarro; 1925-2025: 100 años de servicio, del Club Rotario de la Ciudad de Guatemala, y Vida, obra y gloria de Jesús Castillo, de Miguel A. Alpírez Ralda.

Encuentro y orgullo

Otro propósito de la jornada es incentivar la participación de investigadores locales, nacionales e internacionales mediante la presentación de libros y estudios especializados. "El evento funciona como un punto de encuentro que conecta a especialistas, estudiantes, gestores culturales y público general, fortaleciendo el interés por la investigación", señalan los organizadores.

Desde sus inicios se estableció la celebración de esta jornada anual durante septiembre con el propósito de que coincida con los festejos patrios y la feria de Quetzaltenango. "Esta elección permite integrarlas en un mes de alta actividad cultural y cívica, ampliando su alcance y visibilidad", concluyen.

Fecha

26 de septiembre

Hora

De 9 a 18 horas

Admisión

Libre

Lugar

Teatro Municipal de Quetzaltenango, 1ª calle entre la 14 y 14 avenida “A” zona 1

Ubicación

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