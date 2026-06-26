Kendall Jenner y Jacob Elordi: la imagen captada en Australia que confirma su relación

Luego de varios meses de rumores sobre un posible noviazgo, la modelo estadounidense Kendall Jenner y el actor australiano Jacob Elordi oficializaron su relación con un viaje a Australia.

La pareja fue vista mientras paseaba por las calles de Byron Bay, en Nueva Gales del Sur, donde fue fotografiada. Las imágenes fueron difundidas el martes 23 de junio en la plataforma de chismes Deux Moi.

"Jacob Elordi y Kendall Jenner, vistos haciendo senderismo en Australia", dice la publicación realizada el 24 de junio, en la que se les ve caminando con Layla, la golden retriever de Elordi.

Según medios internacionales, la visita a Australia habría sido para celebrar el cumpleaños 29 del actor, originario de Brisbane, ciudad ubicada dos horas al norte de Byron Bay.

"El plan es que celebren juntos en Australia. (…) Kendall y Jacob han dado ese paso y han hecho oficial su relación", reveló una fuente a Page Six, que agregó que Kendall "definitivamente ve un futuro" con Elordi.

La fuente precisó, además, que ambos "han estado básicamente inseparables desde que empezaron a salir" y que se encuentran "en esa fase en la que quieren hacer todo juntos y las cosas se han puesto bastante serias".

La pareja mantiene una amistad desde hace varios años; sin embargo, en febrero del 2026 comenzaron los rumores de una posible relación. Según la fuente de Page Six, ya llevan "un par de meses pasando tiempo juntos", pero lo habían mantenido en silencio.

No obstante, esta no es la primera vez que Jenner y Elordi viajan juntos. En mayo pasado viajaron a Hawái y, en junio, a Tokio, Japón, donde se habrían vuelto aún más cercanos.