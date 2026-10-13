“La Estación del Terror”: los espantos y leyendas de las vías ferroviarias de Guatemala llegarán al Museo del Ferrocarril

Las noches de La Estación del Terror, presentadas por el Museo del Ferrocarril de la capital, traerán de vuelta a esos personajes que asustaron no solo al personal, sino también a los pasajeros que recorrieron las diversas rutas ferroviarias que conectaron el país.

Los personajes de la tradición oral se apoderarán del museo durante cuatro noches de octubre, cuando los espantos recobren vida para llevar al público a un recorrido de terror que a más de uno le provocará un grito.

“La Estación del Terror está por abrir sus puertas…”, dice la invitación a explorar las historias que se esconden en los antiguos vagones. Esta actividad estará acompañada de un recorrido interno en tren por las antiguas vías.

Los oscuros pasillos y los antiguos vagones de tren serán el escenario de las historias que provocarán sustos al público. Esta es una oportunidad para conocer parte de la tradición oral vinculada con la historia del ferrocarril que conectó el país, principalmente entre 1880 y 1996.

Fechas

16, 17, 23 y 24 de octubre del 2026

Horarios

Cuatro recorridos internos en tren por noche: 19, 20, 21 y 22 horas

Viernes 16 de octubre: 19, 20, 21 y 22 horas

Sábado 17 de octubre: 22 horas (otros horarios agotados)

Viernes 23 de octubre: 19, 20, 21 y 22 horas

Sábado 24 de octubre: 21 y 22 horas (otros horarios agotados)

Lugar

Museo del Ferrocarril en la 9.ª avenida A y 18 calle, zona 1, Ciudad de Guatemala

Precio

Q100 por persona

Venta de entradas

Reservaciones por WhatsApp al 3994-1310

Parqueo

10.ª avenida y 21 calle, zona 1 de la capital (portón azul de Fegua)

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