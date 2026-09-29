La Llorona de Guatemala: la tragicomedia ambientada en la Ciudad de Guatemala llegará en octubre con una nueva temporada

Uno de los relatos más destacados de la tradición oral de América Latina llegará al teatro de la Universidad Popular. Se trata de La Llorona de Guatemala, una tragicomedia ambientada en una pequeña colonia de la Ciudad de Guatemala, acechada por una supuesta maldición relacionada con La Llorona.

La obra teatral, escrita por Dáriel Pérez, cuenta con Patty Rubí, Luna Orantes y Marcelo de León como parte del elenco. Según la sinopsis, La Llorona de Guatemala se adentra en secretos, violencia y supersticiones de una sociedad que cuestiona la existencia de este espíritu.

“Entre secretos, violencia y supersticiones, la obra cuestiona si la llorona es realmente esa mujer que dicen que mató a sus hijos o si es el espanto que condensa el dolor de la humanidad entera”, dice la descripción de Cósmico Producciones.

Dáriel Pérez explicó que la historia presenta a Juana, quien comienza a ser asediada por apariciones de la Llorona. Sin embargo, una desgracia parece confirmar los malos augurios: una supuesta maldición comienza a recaer sobre ella y el hijo que espera.

La obra, que dura una hora, nació del interés por resignificar este mito y explorar su evolución como arquetipo presente en diferentes culturas.

Con esta propuesta, La Llorona de Guatemala busca alejarse de la representación tradicional del fantasma para replantear su significado desde Guatemala. La producción plantea que la Llorona no es únicamente la mujer que mató a sus hijos, sino una figura que condensa el dolor de la humanidad. La obra podrá verse durante octubre.

Fecha

Viernes 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre del 2026

Hora

19 horas

Lugar

Sala Manuel Galich de la Universidad Popular

Precios y localidades

Preventa: Q80 por persona

Venta de entradas

A través de WhatsApp: +502 30400275 (Cósmico Producciones)

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