Oasis, icónica banda británica de britpop y rock alternativo, podría regresar a los escenarios luego de años de especulaciones.

Los rumores en torno a su posible reunión volvieron a surgir a raíz de la publicación de un enigmático mensaje en sus redes sociales con la fecha 27 de agosto.

De acuerdo a sus seguidores, este día los hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes también compartieron en sus perfiles dicho video, podrían hacer oficial su regreso a 15 años de su separación.

Esta sorpresiva noticia coincide con el trigésimo aniversario de Definitely Maybe, álbum debut de Oasis que es considerado como uno de los más importantes en la historia del rock.

Ante la inminente reunión de Oasis, a través de redes sociales se comenzó a especular sobre cuánto dinero podrían ganar los hermanos Gallagher, fundadores de la banda, por una nueva gira de conciertos.

Lea más: Ángela Aguilar: el emotivo video con el que celebró su primer mes de casada con Nodal

Jonathan Shalit, uno de los representantes artísticos más importantes del Reino Unido, por medio de sus redes sociales especuló sobre la millonaria cifra que el regreso de Oasis dejaría en los bolsillos de sus fundadores.

The Oasis reunion with ticket sales, sponsorhiip, merchandise, filming and PRS will generate Noel and Liam over £50 million each. This is a tour that will gross over £400 million.

Ten nights at Wembley Stadium have been on hold for a while.