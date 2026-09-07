Escenario
“La Noche de la Gran Expedición”: celebre el Día del Niño con actividades y exploración en el Museo Miraflores
Como parte de la celebración del Día del Niño, el Museo Miraflores prepara una noche de diversión, exploración y aprendizaje. Estas son las actividades programadas.
Museo Miraflores abre sus puertas para una experiencia única dentro de su recinto, la Noche en el Museo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Museo Miraflores)
La alegría, la exploración y la sana diversión se reunirán en el Museo Miraflores para celebrar en octubre a los más pequeños de la casa con la actividad “La Noche de la Gran Expedición”.
Para este evento que celebra el Día del Niño, el Museo invita a los guatemaltecos a adentrarse en “una aventura única llena de animales increíbles, cuentacuentos y actividades”.
“¡Celebra el Día del Niño con una expedición nocturna en el museo!”, dice la invitación. El evento reunirá gastronomía, historia, animales, cuentos y actividades especiales.
El espectáculo de Chepe Mazacuata ofrecerá diversos conocimientos sobre animales como serpientes, tortugas y otros reptiles. También habrá un recorrido misterioso por el museo, según información del lugar.
Habrá trivias, un cuentacuentos del Popol Vuh y un taller, así como un espacio para disfrutar de la gastronomía gracias a las ventas que acompañarán el evento. Esto es lo que debe conocer.
Fecha
Viernes 2 de octubre del 2026
Hora
A partir de las 19 horas
Lugar
Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Guatemala
Precios y localidades
Entrada general: Q75 (cupo limitado)
Venta de entradas
Disponibles en la taquilla o en la página web del Museo Miraflores: https://www.museomiraflores.org.gt/index.php
Actividades
- Cuentacuentos
- Expedición por el museo
- Espectáculo de Chepe Mazacuata
- Gastronomía
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