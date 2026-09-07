“La Noche de la Gran Expedición”: celebre el Día del Niño con actividades y exploración en el Museo Miraflores

La alegría, la exploración y la sana diversión se reunirán en el Museo Miraflores para celebrar en octubre a los más pequeños de la casa con la actividad “La Noche de la Gran Expedición”.

Para este evento que celebra el Día del Niño, el Museo invita a los guatemaltecos a adentrarse en “una aventura única llena de animales increíbles, cuentacuentos y actividades”.

“¡Celebra el Día del Niño con una expedición nocturna en el museo!”, dice la invitación. El evento reunirá gastronomía, historia, animales, cuentos y actividades especiales.

El espectáculo de Chepe Mazacuata ofrecerá diversos conocimientos sobre animales como serpientes, tortugas y otros reptiles. También habrá un recorrido misterioso por el museo, según información del lugar.

Habrá trivias, un cuentacuentos del Popol Vuh y un taller, así como un espacio para disfrutar de la gastronomía gracias a las ventas que acompañarán el evento. Esto es lo que debe conocer.

Fecha

Viernes 2 de octubre del 2026

Hora

A partir de las 19 horas

Lugar

Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Guatemala

Precios y localidades

Entrada general: Q75 (cupo limitado)

Venta de entradas

Disponibles en la taquilla o en la página web del Museo Miraflores: https://www.museomiraflores.org.gt/index.php

Actividades

Cuentacuentos

Expedición por el museo

Espectáculo de Chepe Mazacuata

Gastronomía

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