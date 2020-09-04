La RAE rinde homenaje a Miguel Ángel Asturias y publica edición conmemorativa de “El señor presidente”

El Señor Presidente se une así a la colección de ediciones conmemorativas de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos que comenzó en 2004, coincidiendo con la celebración del IV Centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, obras que publica la editorial Alfaguara en todo el mundo de habla hispana.

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El Señor Presidente es la obra maestra del escritor, periodista y diplomático Miguel Ángel Asturias (1899-1974), Premio Nobel de Literatura de 1967, una novela fundamental del siglo XX, que abrió camino a todos los autores del “boom”.

Escrita entre 1920 y 1933 y publicada en 1946, El Señor Presidente es uno de los máximos exponentes de la llamada “novela del dictador”, recuerdan la RAE y la editorial Alfaguara en un comunicado conjunto.

Una corriente en la que se encuadran otras obras fundamentales como Tirano Banderas, de Valle-Inclán; Yo el Supremo, de Roa Bastos; El otoño del patriarca, de García Márquez, o más recientemente, La Fiesta del Chivo y Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa.

En ella, Asturias se inspira en el último gobierno de Manuel Estrada Cabrera, en Guatemala, para explorar los mecanismos que hacen funcionar una dictadura política, así como sus efectos en la sociedad.

Narrada desde distintos puntos de vista que van conformando de manera indirecta la figura del presidente, esta novela es uno de los antecedentes más notables del “boom” latinoamericano y su autor, uno de los más reconocidos representantes del realismo mágico, recuerda el comunicado.

Su declarada condena de las injusticias y la tiranía le valió ser censurada y prohibida durante trece años, mientras que, en contraposición, su riqueza estilística y la originalidad de su estructura narrativa la convirtieron en una de las novelas que más influyeron en toda una generación de autores de América Latina.

Adaptada al cine y al teatro, y traducida a los principales idiomas, la novela tuvo una gran acogida en el momento de su publicación tanto por la crítica como por los lectores.

Coordinada por Raquel Montenegro, directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, la edición va acompañada de un conjunto de breves ensayos sobre el autor y la obra: una semblanza de Arturo Uslar Pietri, a la que se unen textos de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura; Sergio Ramírez, premio Cervantes, y Luis Mateo Díez, y de los críticos y especialistas Darío Villanueva, Gerald Martin, Mario Roberto Morales, Lucrecia Méndez de Penedo y Anabella Acevedo.

De la colección de ediciones conmemorativas forman parte también Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez; La región más transparente, de Carlos Fuentes; Antología general, de Pablo Neruda; Gabriela Mistral en verso y prosa; La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, o La colmena, de Camilo José Cela, entre otros.