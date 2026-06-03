“La Ratita Presumida Kids llega al Teatro Thriambos: horarios y entradas para junio

Esta obra de teatro lleva a los asistentes a una aventura especial. Thriambos Producciones presenta una adaptación espectacular del cuento clásico "La Ratita Presumida", escrita y dirigida por Luis Román.

En esta puesta en escena, la coqueta protagonista está en búsqueda de encontrar al pretendiente ideal, dándose cuenta de que las apariencias engañan y que los valores más importantes no se compran con dinero. Con personajes entrañables como el gato, el perro y el gallo, esta obra está diseñada para cautivar la imaginación de los más pequeños y despertar la nostalgia de los adultos.

Es el plan dominical perfecto para disfrutar de una tarde de teatro profesional en un ambiente seguro y acogedor, ideal para crear recuerdos inolvidables con tus hijos mientras aprenden sobre la humildad y la amistad sincera.

Fechas:

Domingos 7, 14 y 21 de junio

Hora:

16 horas

Lugar

Teatro Thriambos (Centro Comercial Unicentro, zona 10 locales 311 al 313, segundo nivel)

Precio:

Q80

Entradas:

Link de compra de entradas: https://eventos.socialtickets.org/event/la-ratita-presumida-zd90mb

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