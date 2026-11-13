La voz y los poemas de Miguel Ángel Asturias resuenan en homenaje de la Embajada de Francia en Guatemala

Las celebraciones y homenajes por el retorno de Miguel Ángel Asturias a Guatemala continúan. La jornada de este viernes 13 de noviembre comenzó en la residencia de la Embajada de Francia, donde se le rindieron honores durante las primeras horas del día.

La urna que contiene las cenizas del nobel de literatura fue colocada en el centro del escenario, donde, en presencia de ministros de Estado, embajadores, sacerdotes, familiares y referentes de la cultura del país, fue honrada con discursos y presentaciones artísticas.

Luego de entonar los himnos nacionales de Guatemala y Francia, la voz de Miguel Ángel Asturias resonó en el lugar mediante grabaciones en las que se oyó al escritor recitar dos de sus poemas: Ulises y Grillo-Lirio.

Una grabación con la voz de Miguel Ángel Asturias recitando dos de sus poemas fueron reproducidos durante el homenaje. (Video Prensa Libre: Delia Franco)

Posteriormente, jóvenes estudiantes tomaron el micrófono para referirse a la vida y obra de Asturias, que sigue impactando a las nuevas generaciones.

La música también estuvo presente en la voz de Débora Infante, cantante argentina que llegó de su país para participar en las honras e interpretar una canción inspirada en el poema de Miguel Ángel Asturias Sabiduría indígena, al cual puso música y que ahora forma parte de un disco en el que reúne obras de autores latinoamericanos.

“Vengo desde Argentina a ofrecerles este poema que compuse hace 25 años con el verso de Miguel Ángel Asturias y tuve la musa de ponerle música. Fue muy especial ese momento. Después de 25 años me trae acá a este país, a su patria, a recibirlo, cosa que nunca imaginé 25 años después. (…) Ojalá la reciban con el mismo amor que la compuse”, expresó la intérprete.

La cantante argentina Débora Infante musicalizó un poema de Miguel Ángel Asturias hace 25 años, el cual llegó a interpretar al homenaje ofrecido por la Embajada de Francia. (Foto Prensa Libre: Delia Franco)

El embajador de Francia en Guatemala, Frédéric Clavier, dirigió unas palabras a Miguel Ángel Asturias, en las que resaltó el vínculo que une a ambos países a través del escritor.

“Usted nació dos veces y su segunda patria fue Francia. Fue en París, en La Sorbona, donde aquel joven abogado descubrió el Popol Vuh junto a Georges Raynaud. Fue en Montparnasse, donde escribió Las leyendas que Paul Valéry acogió como la prueba de que la poesía no tiene continente. Piensen en este prodigio: un hombre que fue a estudiar a París a ‘los indios’ de Guatemala, y volvió de París con Guatemala convertido en poema”, expresó el embajador.

Los discursos continuaron con la intervención de Sandino Asturias, nieto de Miguel Ángel Asturias, quien dijo considerarse “el nieto más feliz del mundo”. “Misión cumplida, abuelo, estás en tu patria”, añadió, antes de agradecer los esfuerzos de todas las personas involucradas para que el nobel regresara a Guatemala.

El embajador de Francia en Guatemala, Frédéric Clavier, expresó unas palabras dirigidas a Miguel Ángel Asturias. (Video Prensa Libre: Delia Franco)

Asimismo, se contó con la intervención de Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura y Deportes, y de Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores, cuyas instituciones estuvieron a cargo del proceso de repatriación de los restos del escritor guatemalteco desde Francia.

El homenaje en la residencia francesa culminó con un minuto de silencio en honor a Miguel Ángel Asturias, mientras la urna que contiene sus restos era retirada del lugar.

La urna con las cenizas de Miguel Ángel Asturias fue retirada para continuar su recorrido por lugares en los que Asturias hizo historia. (Video Prensa Libre: Delia Franco)

“Es un momento realmente histórico, histórico por el pueblo de Guatemala, pero histórico también por el pueblo francés. En los lazos históricos, culturales, intelectuales que existen desde hace más de un siglo entre Francia de Guatemala, Miguel Ángel Asturias era la figura principal”, aseguró el embajador de Francia al finalizar el evento, en entrevista con Prensa Libre.

El recorrido de los restos de Asturias continúa por instituciones y lugares vinculados con su historia, como la Universidad Popular, que fundó junto a la Generación del 20, y el barrio La Candelaria, donde vivió y expresó su devoción católica, antes de llegar a su última morada, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.