Escenario
“Las Flores Trail Run”: una experiencia deportiva de 5 y 10 kilómetros entre paisajes naturales, previo al Festival de las Flores
Entre las actividades del Festival de las Flores en Antigua Guatemala destaca Las Flores Trail Run, una carrera de 5 y 10 kilómetros que invita a los participantes a correr en la naturaleza.
Símbolos patrios como el ave nacional el quetzal fueron representados con flores en la Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)
Entre senderos rodeados de naturaleza y durante el declarado Mes de las Flores en Antigua Guatemala, se realizará una de las carreras más llamativas: Las Flores Trail Run, como parte de las actividades del Festival de las Flores.
Con el inicio de noviembre, aumentan las actividades que sirven como antesala del Festival de las Flores. Entre jardines conmemorativos, desfiles y concursos, también llega una carrera que invita a los guatemaltecos y amantes del deporte a sumarse a los circuitos de 5 y 10 kilómetros.
El festival, que año con año convierte a la ciudad colonial en una galería floral viviente, desarrolla una serie de actividades, entre ellas Las Flores Trail Run, considerada una “experiencia para correr, disfrutar la naturaleza y llenar el camino de flores”.
Esta experiencia se puede compartir con amigos, familiares e incluso mascotas, dado que es una actividad que admite animales de compañía. Antes de la carrera, se entregará a los participantes un kit que incluye playera, mochila, medalla y número de corredor. Quienes participen con sus mascotas recibirán también una bandana y una medalla para estas.
“Corre, disfruta los senderos y sé parte de una experiencia que florece en cada kilómetro”, dice la invitación del Festival de las Flores para participar en esta carrera.
Fecha
Domingo 8 de noviembre del 2026
Hora
7 horas
Lugar
Senderos de Finca Carmona, San Juan del Obispo, Antigua Guatemala
Precio
- 5 kilómetros: Q175
- 10 kilómetros: Q200
- 5 kilómetros con mascota: Q225
- 10 kilómetros con mascota: Q250
Inscripción
Puede adquirir su entrada a aquí
Kit de corredor
- Playera
- Mochila
- Medalla
- Número de corredor
- Bandana para mascotas
- Medalla para mascotas
La entrega de kits se realizará el sábado 7 de noviembre, en Mástil + de Plaza 15, de 8 a 17 horas, según detalla la página del festival.
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