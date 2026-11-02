“Las Flores Trail Run”: una experiencia deportiva de 5 y 10 kilómetros entre paisajes naturales, previo al Festival de las Flores

Entre senderos rodeados de naturaleza y durante el declarado Mes de las Flores en Antigua Guatemala, se realizará una de las carreras más llamativas: Las Flores Trail Run, como parte de las actividades del Festival de las Flores.

Con el inicio de noviembre, aumentan las actividades que sirven como antesala del Festival de las Flores. Entre jardines conmemorativos, desfiles y concursos, también llega una carrera que invita a los guatemaltecos y amantes del deporte a sumarse a los circuitos de 5 y 10 kilómetros.

El festival, que año con año convierte a la ciudad colonial en una galería floral viviente, desarrolla una serie de actividades, entre ellas Las Flores Trail Run, considerada una “experiencia para correr, disfrutar la naturaleza y llenar el camino de flores”.

Esta experiencia se puede compartir con amigos, familiares e incluso mascotas, dado que es una actividad que admite animales de compañía. Antes de la carrera, se entregará a los participantes un kit que incluye playera, mochila, medalla y número de corredor. Quienes participen con sus mascotas recibirán también una bandana y una medalla para estas.

“Corre, disfruta los senderos y sé parte de una experiencia que florece en cada kilómetro”, dice la invitación del Festival de las Flores para participar en esta carrera.

Fecha

Domingo 8 de noviembre del 2026

Hora

7 horas

Lugar

Senderos de Finca Carmona, San Juan del Obispo, Antigua Guatemala

Precio

5 kilómetros: Q175

10 kilómetros: Q200

5 kilómetros con mascota: Q225

10 kilómetros con mascota: Q250

Inscripción

Puede adquirir su entrada a aquí

Kit de corredor

Playera

Mochila

Medalla

Número de corredor

Bandana para mascotas

Medalla para mascotas

La entrega de kits se realizará el sábado 7 de noviembre, en Mástil + de Plaza 15, de 8 a 17 horas, según detalla la página del festival.

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