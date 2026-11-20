Fundada en 1996 por Luis Rodolfo "Fito" Méndez -voz- y Helmuth Hemmerling -guitarra, Legión es una banda guatemalteca que surgió con el deseo de fusionar el rock con el pop y compartir un mensaje positivo a través de las canciones en español.

En la actualidad, el grupo nacional está conformado por Fito Méndez -voz-, Helmuth Hemmerling -guitarra-, Walter Galindo - teclados y coros-, Paco Ángel -guitarra-, Fabio Cermeño -batería- y Franklin André González -bajo-.

Los músicos celebrarán los 30 años de su fundación con un concierto en el que incluirán un repertorio con temas como Dime, Tonta y Maldita mi suerte, éxitos con los que consiguieron la admiración en Guatemala y la región centroamericana.

Trayectoria y música con propósito

La banda promociona el concierto con el nombre Legión 30 años, La fiesta va a continuar. “Hace 30 años la fiesta comenzó… pero ahora la fiesta va a continuar”, afirmó el grupo.

Los músicos insisten en que la música puede ser un puente para transformar y edificar a la juventud. Aseguran que mantienen su compromiso social y que han utilizado su plataforma para promover la solidaridad y apoyar a organizaciones como Fundabiem y el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, entre otras.

Legión, además de celebrar 30 años, su concierto se enfocará en una causa especial, debido a que un porcentaje de lo recaudado será donado a la Liga Nacional Contra el Cáncer.

Fecha

Legión ofrecerá un concierto el sábado 21 de noviembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Gran Teatro Delirio.

Precios y localidades

Dance Floor – Q185 en preventa y Q200 en la taquilla

Palcos – Q200 en preventa y Q225 en la taquilla

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de fanaticks.live

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