Los Tigres del Norte en Guatemala 2026:  Fecha del concierto que el grupo mexicano ofrecerá en el país

Los Tigres del Norte es un grupo mexicano que cuenta con más de cinco décadas de trayectoria y una extensa lista de admiradores, quienes apoyan sus creaciones y celebran sus éxitos.

En la actualidad, el grupo promociona Los Tigres del Mundo: El norte es más allá de la frontera, una gira global que recorrerá escenarios de EE. UU., México, El Salvador y Guatemala, entre otros.

Según un comunicado que compartió el grupo y que se difundió recientemente, la actual gira busca resaltar el impacto mundial de Los Tigres del Norte y el concepto “El Norte”, además de ser una región geográfica, es una identidad cultural compartida por ciudadanos de varios países que llegan a EE. UU.

De acuerdo con Los Tigres del Norte, la gira celebra una colección de éxitos que han acompañado diversas historias de migración, comunidades y familias.

En febrero pasado, el grupo anunció que regresaría a Guatemala. Sin embargo, el lunes 15 de junio se confirmó la fecha en la que cantarán nuevamente en el país.

Fecha

Los Tigres del Norte se presentarán en Guatemala, el sábado 19 de diciembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Por definir.

Precios

Las localidades se revelarán en los próximos días.

Venta de entradas

Los boletos se podrán adquirir durante los próximos días.

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