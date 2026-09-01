“Los Tripilla” llegan a la Noche de Teatro del Museo del Ferrocarril: fecha, precio y recorrido en tren

El Museo del Ferrocarril de Guatemala abrirá sus puertas con una nueva actividad que transformará su espacio en un escenario para el teatro con la presentación de “Los Tripilla”.

Este evento también dará a los visitantes la oportunidad de explorar el museo y sus curiosidades para conocer más sobre la historia de este medio de transporte que conectó durante décadas a Guatemala.

“Los Tripilla” es una obra que se adentra en uno de los tres géneros principales del teatro: la comedia. La sinopsis destaca que “Los Tripilla” es “una comedia ligera con humor blanco, que fue escrita con el objetivo de representar vivencias diarias de muchos de nuestros hogares”.

Además, la obra hace notar que, por falta de comunicación entre sus miembros, pueden surgir ciertas confusiones y malentendidos, destaca su descripción. Al finalizar la obra, los visitantes podrán disfrutar de un recorrido en tren para cerrar la noche.

Fecha

11 de septiembre del 2026

Hora

Funciones a las 18.00 y 19.20 horas

Lugar

9.ª avenida A 18-03, zona 1, instalaciones del Museo del Ferrocarril

Precio

Q100 por persona (incluye ingreso al museo, obra y recorrido en tren)

Boletos

Adquiéralos a través de WhatsApp: +502 3994 1310

En las instalaciones del Museo del Ferrocarril, de lunes a viernes, de 9.00 a 16.00 horas

Parqueo

Ubicado en la 10.ª avenida y 21 calle, zona 1 (portón azul de FEGUA)

Precio: Q25 (tarifa única los días del evento)

Actividad

Visita guiada por el museo de 17.00 a 19.00 horas

Recorrido del Museo a la estación de La Ermita (se realizará al finalizar cada función)

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