Lucía Mercedes concluirá su gira centroamericana con el espectáculo “Millennial sin compromiso”

Lucía Mercedes es una comediante y productora guatemalteca que ha estado vinculada con el arte desde su niñez, etapa en la que descubrió su gusto por hacer reír a los demás.

En el 2015 comenzó su camino en el teatro. Sin embargo, se alejó de los escenarios debido a la pandemia, pero emprendió y estudió stand-up en México. A partir de entonces, comenzó a producir espectáculos vinculados con este género de humor teatral y, debido a su ingenio, ha acumulado una comunidad cada vez mayor de admiradores que asisten a sus presentaciones y están pendientes de sus publicaciones en redes sociales y de los pódcast que también crea.

Lucía Mercedes ha sido catalogada como una de las voces emergentes más activas de la comedia en Centroamérica. Sus estudios en comunicación y diseño, así como sus especializaciones en Administración de Empresas y Marketing, semiótica, narrativa y dramaturgia, le han ayudado a enriquecer su profesión actual. Tal y como lo indica, esa trayectoria académica, sin planearlo, la preparó para hacer chistes sobre la vida moderna en un escenario.

Durante su trayectoria, ha visitado varios recintos culturales y, debido a su calidad, ha compartido escenario como telonera de referentes internacionales y centroamericanos como Liss Pereira, Richie O'Farrill, Alexa Zuart, Damitas Histeria, Coco Celis, Grecia Castillo y Sandro Ruiz, entre otros.

La gira por Centroamérica

Lucía Mercedes visitó recientemente escenarios de El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras con su gira centroamericana Sin compromisos 2026, en la que presentó el espectáculo Millennial sin compromiso, un monólogo que, de acuerdo con la comediante guatemalteca, transforma el caos de la adultez contemporánea y el ghosting en una hora de catarsis y carcajadas.

De acuerdo con Lucía Mercedes, durante el espectáculo no habla de hijos ni de hipotecas tradicionales, sino de sobrevivir a las aplicaciones de citas, lidiar con las preguntas incómodas en las reuniones familiares y aceptar que la vida moderna pocas veces sigue el plan esperado.

“Millennial sin compromiso es un show para quienes creyeron que a los 30 tendrían todo resuelto y en cambio terminaron acumulando anécdotas. Si te dijeron que compraras una casa y preferiste comprarte el último iPhone, este es tu espacio y encontraste a tu tribu. Aquí el único compromiso es reír”, indicó la comediante y productora guatemalteca.

Lucía Mercedes está convencida de que el mejor lugar para concluir su primera gran gira centroamericana es Guatemala y está dispuesta a celebrar este caos con estilo en su país.

Fecha

Lucía Mercedes presentará Millennial sin compromiso, el viernes 16 de octubre del 2026.

Hora

El espectáculo está previsto para las 20 horas.

Lugar

Teatro Dick Smith del IGA, zona 4 de la capital.

Precios y localidades

Preventa Q100

Día del evento Q130

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir vía WhatsApp al número 3013-5394

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.