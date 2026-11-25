Retorno al futuro es un texto de ensayo y crónica personal escrito por Luis Cardoza y Aragón, publicado en 1948 por Editorial Letras de México. El ejemplar relata su experiencia como representante de Guatemala en la Unión Soviética y su visión crítica del país y de la crisis mundial de la época.

Cardoza y Aragón oriundo de la Antigua Guatemala, vivió una vida marcada por la lucha intelectual, el exilio y una profunda conexión con las artes. "Con una perspectiva única y una prosa cargada de crítica y reflexión, su obra sigue siendo un referente fundamental de la literatura guatemalteca y latinoamericana", anota el sitio mcnbiografias.com.

A ocho décadas de su publicación, el libro Retorno al futuro será motivo de un conversatorio en el que participarán Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura y Deportes; Lucrecia Méndez de Penedo, encargada de la cátedra Miguel Ángel Asturias en la Universidad Rafael Landívar; Victoria Popova, del Instituto de Literatura Mundial A.M. Gorki de la Academia de Ciencias de Rusia, y Alberto Enríquez Perea, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM, de México.

Fecha

26 de noviembre

Hora

De 12 a 14 horas

Admisión

Libre

Lugar

Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardoza y Aragón, 5a avenida 7-26, zona 1

Ubicación

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