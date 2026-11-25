Literatura
Luis Cardoza y Aragón: a 80 años de “Retorno al futuro”
El libro, que habla acerca de las experiencias del autor durante su misión diplomática en Moscú, será tema del conversatorio que se celebrará en la Biblioteca Nacional de Guatemala.
Luis Cardoza y Aragón escribió "Retorno al futuro" en 1946 y la publicó en 1948. (Foto Prensa Libre: AGN)
Retorno al futuro es un texto de ensayo y crónica personal escrito por Luis Cardoza y Aragón, publicado en 1948 por Editorial Letras de México. El ejemplar relata su experiencia como representante de Guatemala en la Unión Soviética y su visión crítica del país y de la crisis mundial de la época.
Cardoza y Aragón oriundo de la Antigua Guatemala, vivió una vida marcada por la lucha intelectual, el exilio y una profunda conexión con las artes. "Con una perspectiva única y una prosa cargada de crítica y reflexión, su obra sigue siendo un referente fundamental de la literatura guatemalteca y latinoamericana", anota el sitio mcnbiografias.com.
A ocho décadas de su publicación, el libro Retorno al futuro será motivo de un conversatorio en el que participarán Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura y Deportes; Lucrecia Méndez de Penedo, encargada de la cátedra Miguel Ángel Asturias en la Universidad Rafael Landívar; Victoria Popova, del Instituto de Literatura Mundial A.M. Gorki de la Academia de Ciencias de Rusia, y Alberto Enríquez Perea, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM, de México.
Fecha
26 de noviembre
Hora
De 12 a 14 horas
Admisión
Libre
Lugar
Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardoza y Aragón, 5a avenida 7-26, zona 1
Ubicación
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