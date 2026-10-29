Escenario
Maquillaje de catrina 2026: cómo se realiza, cuánto cuesta y qué técnicas se utilizan
El maquillaje de catrina es una tradición mexicana que también cobra vida en Guatemala cada noviembre. Conozca en este video todos los detalles para realizarlo.
Entre las tradiciones que rodean la conmemoración del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y de los Fieles Difuntos, el 2, están las enigmáticas catrinas que, aunque tienen su origen en la cultura mexicana, en Guatemala brillan cada vez más.
Además de los peculiares tocados, sombreros y vestuario que dan un sello característico y elegante al personaje, está también el maquillaje: una base blanca que se convierte en un lienzo para decorar y recrear a la catrina.
La técnica del maquillaje, que además del rostro puede abarcar el cuello, el pecho, los brazos y las manos, requiere destreza, dedicación, tiempo y diversos recursos, según la creatividad de las personas.
La artista guatemalteca AnitaLu comparte la técnica para realizarlo, así como algunos consejos para recrear al peculiar personaje sin perder la esencia de la tradición.