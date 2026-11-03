“Me voy a encontrar una nueva familia”: Britney Spears acusa a su hermana y a su exesposo de maltratarla

La vida de Britney Spears ha estado cargada de dramas y acusaciones mutuas entre ella y sus familiares. Ahora, la intérprete destapa algunos episodios en los que se sintió humillada por personas de quien esperó apoyo. Los señalados en esta ocasión son su hermana menor Jamie Lynn Spears y a su exesposo Kevin Federline.

En un amplio mensaje publicado el 1 de noviembre en su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense aseguró que cuando llegó a visitar a su sobrina Ivey durante la pandemia, Jamie Lynn no le habría permitido sostenerla ni un minuto. "Me voy a encontrar una nueva familia" fue el encabezado con el que Britney tituló su declaración en las redes sociales.

Sus señalamientos contra su hermana sorprendieron a algunos porque, en 2023, se suponía que se había declarado una tregua entre ellas, cuando Britney dijo que las había perdonado, tanto a Jamie Lynn como a su madre, por no haber actuado en contra de la decisión de su padre de mantenerla bajo custodia.

Anteriormente, los desacuerdos entre ambas hermanas se hicieron evidentes cuando Jamie Lynn, exprotagonista de Zoey 101, dio a conocer sus memorias en el libro Things I Should Have Said. En las entrevistas que concedió a los medios de comunicación, describió el comportamiento de Britney como "errático" y "paranoico".

Ella no, su dinero sí

En el caso de Kevin Federline, a quien después de su divorció debió depositarle US$40,000 mensuales para la manutención de los dos hijos de ambos, Sean Preston, de 21 años, y Jayden James, de 20, aseguró que cuando iba a visitarlos, ni siquiera le prestaban el baño. "Me hicieron sentir como una esclava".

Aunque Spears no menciona el hecho, los medios de comunicación han destacado el hecho que el ex bailarín enfrenta una deuda de al menos USD 117,704 con City National Bank, correspondiente a una tarjeta de crédito, una línea de crédito y una línea de descubierto. Por lo reportado se puede ver que el último pago a esa cuenta la hizo luego de que Britney dejara de darle dinero, porque sus hijos ya habían cumplido la mayoría de edad. Lo que evidencia que, aunque el dinero era para los hijos, quien lo utilizaba era él.

La cantante asegura que tanto su hermana como Kevin se prestaron a componendas que hacían a sus espaldas, mientras ella seguía trabajando para su padre, quien no le permitía tomar decisiones en ningún ámbito de su vida.

El mensaje publicado por Britney incluye una fotografía de la actriz Dakota Fanning haciendo una seña obscena en la película de 2003 Uptown Girls.