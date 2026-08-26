“Mi Bella Guatemala”: fecha y detalles del concierto de la Marimba Femenina de Concierto Ixoqib’ Ajq’ojomab’

Con la llegada de septiembre, Guatemala se viste de fiesta para celebrar 205 años de independencia. Como parte de las celebraciones, la Marimba Femenina de Concierto Ixoqib’ Ajq’ojomab’ anunció un concierto dedicado a Guatemala.

Bajo el título “Mi Bella Guatemala”, la agrupación presentará un repertorio dedicado al país. Según la agrupación, este concierto es una antesala de las celebraciones del mes de la Independencia.

“Septiembre llega acompañado de los colores, sonidos y tradiciones que distinguen a Guatemala”, comparte la Marimba Femenina de Concierto. Por ello, presentará “Mi Bella Guatemala”, una actividad dedicada a exaltar la riqueza musical del país a través de su instrumento nacional, la marimba.

Entre el repertorio preparado para celebrar la identidad de los guatemaltecos se encuentran “Fiesta Nacional”, “Guatemala” y el popurrí “Remembranza Musical”, entre otras piezas que han marcado la identidad chapina.

La Marimba Femenina de Concierto Ixoqib’ Ajq’ojomab’ busca, a través de la música, evocar “el orgullo, la identidad y el sentimiento de pertenencia que acompañan las celebraciones patrias”.

El comunicado también destaca que “Mi Bella Guatemala” forma parte de las actividades culturales que invitan a celebrar al país y que la agrupación lo hará a través de uno de sus símbolos: la marimba.

Fecha

Jueves 3 de septiembre del 2026

Horario

De 19 a 20.30 horas

Lugar

24 calle 3-81, Teatro de Bolsillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ciudad de Guatemala

Entrada

Ingreso gratuito al público (se recomienda llegar temprano para obtener lugar)

Parqueo

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias posee parqueo con una cuota de Q25 por persona

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