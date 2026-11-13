Miguel Ángel Asturias recorre las calles de su infancia y juventud en la zona 1

Desde su arribo a Guatemala procedente de Francia, el jueves 12 de noviembre del 2026, Miguel Ángel Asturias es recibido con honores en su tierra natal.

Este viernes 13 de noviembre del 2026, el nobel de literatura recorre diversos recintos donde dejó huella, desde la residencia de la Embajada de Francia, país donde descansaron sus restos durante 52 años, hasta la Universidad Popular (UP), de la que fue uno de los fundadores.

Al salir de la UP, la urna que guarda las cenizas del escritor continuó su recorrido por la zona 1 y fue trasladada frente al Museo de la Universidad de San Carlos (Musac), antiguas instalaciones de la tricentenaria universidad donde cursó sus estudios de abogado y notario.

En el lugar fue recibido por miembros de la Estudiantina de la Universidad, quienes, en su honor, interpretaron La Chalana, himno que Miguel Ángel Asturias ayudó a componer.

La estudiantina de la Universidad de San Carlos lo recibió con cantos, especialmente con "La Chalana". (Foto Prensa Libre: Gabriel Molina)

Una manta con las palabras "Orgullo Sheca 1911 y 1916" lo recibió posteriormente en el Instituto Central para Varones, donde también se formó.

Profesores y estudiantes de ese centro educativo lo recibieron con honores, y el director, Carlos Valdez, lo nombró "Sheca de Oro" mediante una medalla conmemorativa que entregó a Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor.

En la fachada del Instituto Central para Varones, donde estudió Asturias, figura una manta en su honor. (Foto Prensa Libre: Gabriel Molina)

Llega al barrio de Candelaria

Miguel Ángel Asturias llegó finalmente a su antiguo barrio, el barrio de Candelaria, en la zona 1, donde vivió durante su niñez y expresó una especial devoción por la imagen de Jesús Nazareno de esa parroquia.

La primera parada en ese sector fue su antigua casa, en la 14 avenida 1-69, zona 1, donde nacieron sus primeros textos y adonde ahora regresó acompañado de su familia.

Estudiantes del Instituto Central para Varones lo esperaron en su establecimiento. (Foto Prensa Libre: Gabriel Molina)

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, aprovechó la icónica fachada para anunciar que el recinto se convertirá en un centro cultural dedicado a Asturias, con el objetivo de impulsar la creación literaria en el país, inspirado en el nobel guatemalteco.

Antes de continuar su recorrido hacia la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, donde culminarán las actividades de este día, la urna con sus restos hizo una última parada en la plaza que lleva su nombre, en el mismo sector. Ahí se realizaron lecturas de sus poemas y presentaciones artísticas en su honor.

Frente a su antigua casa, en el barrio de Candelaria, se hizo el anuncio de la creación de un centro cultural en el lugar. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Mientras tanto, en la iglesia de Candelaria, feligreses, familiares y autoridades se encuentran a la espera de los restos del escritor guatemalteco.

Como parte del homenaje en el templo, Jesús Nazareno de Candelaria viste la túnica morada que Miguel Ángel Asturias le regaló en agradecimiento por haber ganado el Premio Nobel de Literatura en 1967. La venerada imagen vistió dicha prenda en 1969 y volvió a utilizarla el Jueves Santo del 2026.