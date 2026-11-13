Miguel Ángel Asturias vuelve a la iglesia de Candelaria entre fe, poesía y la imagen de Jesús Nazareno a la que regaló una túnica

Con Jesús Nazareno de Candelaria vestido con la túnica que Miguel Ángel Asturias le regaló en 1969, los restos del escritor fueron recibidos este viernes 13 de noviembre del 2026 en la iglesia Nuestra Señora de Candelaria, donde nació y expresó su fe católica.

Entre aplausos de los feligreses, la urna ingresó al templo acompañada por Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor; el padre Manuel Chilín, párroco de Candelaria; familiares y funcionarios.

Al ritmo solemne del tambor procesional, las cenizas fueron llevadas frente al altar mayor, donde permanecieron durante la eucaristía en memoria del escritor.

La urna con los restos de Miguel Ángel Asturias ingresó al templo de Candelaria acompañado por su familia y funcionarios. (Video Prensa Libre: Esdras Laz)

La celebración fue presidida por monseñor Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano, y concelebrada por el obispo auxiliar Tulio Pérez; el nuncio apostólico en Guatemala, monseñor Francisco Montecillo Padilla; el padre Chilín; su vicario, el padre Alejandro Dardón, y otros sacerdotes de la arquidiócesis.

En su homilía, el arzobispo recordó que esa fue la parroquia de Miguel Ángel Asturias, donde vivió su fe, compuso poemas y luego le regaló la túnica a Jesús Nazareno, por lo que es un signo especial que el templo vuelva a recibir a su hijo después de tantos años.

Asimismo, expresó gratitud a Dios por quien fue el escritor, por su talento, su legado y lo que representó para Guatemala y el mundo.

Monseñor Tulio Pérez rezó el responso para pedir por el descanso eterno de Asturias. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Antes de dar la bendición final, el obispo auxiliar rezó el responso de cuerpo presente para pedir por el descanso eterno del alma de Miguel Ángel Asturias.

Al finalizar la eucaristía, la urna con los restos del escritor fue trasladada a la capilla de Jesús Nazareno de Candelaria, a los pies de la venerada imagen que vestía la túnica morada que el Nobel de Literatura le regaló en agradecimiento por haber ganado dicho galardón.

En el lugar, convertido en ese momento en capilla ardiente, también fue colocado un cuadro pintado al óleo con el retrato de Asturias y el escudo distintivo de la Hermandad de Cristo Rey, como símbolo de la devoción que el escritor expresó a Jesús Nazareno a lo largo de su vida.

La urna con los restos del Nobel de Literatura fue colocada a los pies de Jesús Nazareno de Candelaria. (Foto Prensa Libre: Javier González)

El homenaje póstumo continuó con la lectura del poema A Jesús de Candelaria, obra que el Gran Moyas escribió a la venerada imagen de Cristo Rey.

La jornada religiosa seguirá hasta la medianoche con un conversatorio sobre el vínculo entre Miguel Ángel Asturias y el barrio de Candelaria, un concierto de música sacra y el rezo del santo rosario.