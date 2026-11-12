Miguel Ángel Asturias ya está en casa

La espera terminó. Los restos mortales de Miguel Ángel Asturias llegaron al país la tarde del jueves 12 de noviembre provenientes de Francia, donde el literato, galardonado en 1967 con el Premio Nobel de Literatura descansó durante 52 años.

Al ingresar al salón de protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora, las cenizas del escritor fueron recibidas con una valla en la que se encontraban miembros del cuerpo diplomático, artistas y funcionarios de Gobierno. Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor, estuvo acompañado por Sandino Asturias y otros familiares del literato en el breve recorrido realizado hasta el lugar donde se realizó el acto. Ahí fueron recibidos por el Canciller Carlos Ramiro Martínez.

El canciller Carlos Ramiro Martínez acompaña a Miguel Ángel Asturias Amado quien traía las cenizas de su padre desde Francia. (Foto Prensa Libre: Gabriel Molina)

El presidente de la República Bernardo Arévalo, junto a los familiares del escritor depositaron las cenizas de Miguel Ángel Asturias en la urna diseñada por el artesano Pedro Canivell, que tiene forma de un grano.

Posteriormente, la artista argentina Débora Infante interpretó un tema musical inspirado en la literatura de Asturias.

En el acto participó el escritor Arturo Arias, premio nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2008. "Miguel Ángel Asturias elevó las letras guatemaltecas a su máxima expresión desde El Señor Presidente, la primera novela moderna del país, y a su cúspide con Hombres de maíz y Mulata de tal, que le garantizaron el Premio Nobel de Literatura", indicó. Aseguró que Asturias nunca dejó el país y en cambio, dijo, sí sufrió el rechazo de algunos guatemaltecos.

Sandino Asturias, nieto de Miguel Ángel Asturias y Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del ganador del Nobel. (Foto Prensa Libre: Gabriel Molina)

Arias enfatizó en que todos los grandes escritores descansan en sus países y señaló que era hora de solventar esa situación con Asturias.

Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del premio Nobel de Literatura destacó la importancia del regreso de sus restos de su padre, para que se le devuelva el cariño que tuvo el escritor al país.

El Ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, enfatizó en los esfuerzos realizados tanto por el Gobierno como por la familia del escritor para lograr este retorno.

El evento de recepción cerró con la interpretación musical de Letanías del desterrado, a cargo de Raúl López "Colibrí".

Homenajes al Gran Lengua

Minutos antes del arribo del vuelo que trajo a Asturias de vuelta a su país, el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas informó acerca de las actividades que se tienen planificadas en su honor. Anunció que los eventos que se celebrarán el viernes 13, tanto en la Universidad Popular de Guatemala, entre las 10 y las 15 horas, y los que tendrán lugar en la iglesia de Candelaria entre las 17 y las 24 horas, serán abiertos al público.

El titular de la cartera de Cultura aseguró que la ceremonia que se celebrará en Kaminaljuyú también será abierta al público. Indicó que a inhumación que se realizará en el monumento construido en el interior del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se tiene prevista la presencia de 400 personas que fueron seleccionadas entre artistas, cuerpo diplomático y familiares del escritor.