Anuncian la Casa Museo Miguel Ángel Asturias en el aniversario 122 del nacimiento del autor

Dentro del inmueble de la 14 avenida 1-69 del barrio Candelaria, en la zona 1 capitalina, los recuerdos de Miguel Ángel Asturias se mantienen vigentes puesto allí vivió escritor nacido el 19 de octubre de 1899.

122 años después de su natalicio, funcionarios del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) y representantes de la Fundación Miguel Ángel Asturias presentaron el proyecto “Casa Museo Miguel Ángel Asturias” en el recinto donde creció el autor.

El anuncio fue comunicado este 19 de octubre de 2021 y da seguimiento a la firma de un convenio entre ambas partes que fue establecido el 19 de julio del presente año. El objetivo de esta iniciativa pretende rescatar y restaurar el inmueble donde el ganador del Nobel de Literatura vivió junto a su familia.

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El proyecto busca mejorar la estructura que ha permanecido descuidada en las últimas décadas. Esta se caracteriza por tener muros de adobe y ladrillo, pisos de baldosa de concreto y de cemento líquido, así como puertas y marcos de madera y vidrio.

La “Casa Museo Miguel Ángel Asturias” busca ser un espacio cultural que contará con salas de exposiciones temporales y permanentes, espacios lúdicos y una biblioteca donde se podrá consultar la colección digitalizada de Miguel Ángel Asturias.

Cristian Calderón, viceministro de Cultura, dijo durante la presentación de este 19 de octubre que los trabajos de rescate y restauración en la casa se encuentran en gestión de licencias y permisos administrativos.

La inversión estimada para el desarrollo de la obra es de Q5 millones 653 mil 774. El tiempo estimado para la ejecución física del proyecto, a partir de su aprobación, es de 16 meses.

Dentro de la actividad estuvo presente el nieto del autor, Rodrigo Sandino Asturias, quien compartió que en el inmueble del barrio Candelaria el escritor había crecido, estudiado, vivido y debatido.

Otro de los objetivos contemplados en el acuerdo entre el MCD y la fundación radica en el compromiso para la digitalización de la Colección Asturias del Archivo General de Centro América.

Fecha importante

Cada 19 de octubre se conmemora el nacimiento del escritor guatemaltecao quien se posicionó dentro de las letras con un estilo de realismo mágico. Además de su ejercicio como escritor, a Miguel Ángel Asturias se le recuerda por su faceta como periodista y diplomático.

El escritor, que en 1967 ganó el Premio Nobel de Literatura, es visto como uno de los precursores del “Boom latinoamericano”, un movimiento literario, editorial,​ cultural y social que contempló las propuestas de autores latinoamericanos quienes tuvieron gran repercusión en Europa entre 1960 y 1970.



Miguel Ángel Asturias publicó en diversidad de formatos como novelas, cuentos y obras de teatro. Entre sus títulos destacan: