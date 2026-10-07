Miss Grand Guatemala: Ximena Carrillo deslumbra con singular traje inspirado en el Popol Vuh

Mientras el certamen Miss Grand Internacional avanza, Ximema Carrillo, la representante de Guatemala confirma que es una de las favoritas de esta edición que tendrá su gala final el 10 de octubre en Tailandia.

En la jornada del 7 de octubre, Ximena, de 22 años, se lució en traje de baño, junto a las otras 74 delegadas de diversos países. Pero el desfile en el que llamó más la atención fue en el de Traje Nacional.

La representante guatemalteca vistió con suma elegancia el diseño realizado por Maximiliano Reyes, Peter Sutuc y Régis Gómez, quienes se inspiraron en Camazotz, un personaje al que en la tradición maya se identifica como el Guardián de Xibalbá.

Entre los elementos que destacan en la creación artística que vistió a la candidata de Guatemala se encuentran plumas de aves, madera, jade y obsidiana. Los creadores de esta pieza tuvieron en cuenta los relatos de los héroes gemelos del Popol Vuh al momento de poner manos a la obra.

En su cuenta de Instagram, Maximiliano Reyes publicó una presentación especial de su creación:

Ximena Carrillo ha estado entre las candidatas favoritas de los votantes durante la competencia que comenzó el 24 de septiembre. La guatemalteca se ubicó en el Top 10 de MGI Grand Experience, un espacio que le permite ser apoyada por el público, a través de votos.

La gala final será transmitida a través del canal de YouTube de Miss Grand TV, el 10 de octubre, a las 6 horas.