A partir de 2023, las reglas del certamen Miss Universo se modificaron y desde entonces, se permite que mujeres casadas y con hijos participen por la corona. Una de las primeras en aprovechar este nuevo reglamento fue la guatemalteca Michelle Cohn Bech, Miss Guatemala 2023. Sin embargo, este año, quien es esposa y madre es la ganadora.

Jennifer Barreto de 27 años, representante de Puerto Rico, quien fue coronada el martes 24 de noviembre como Miss Universo 2026, está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, originario de Isabela, Puerto Rico, quien es sargento del Ejército de Estados Unidos.

Jennifer cuyo nombre original es Jennifer Abreu Mora, tomó el apellido de su marido porque como lo dicta la costumbre en Estados Unidos, las mujeres comienzan a ser identificadas con el apellido del esposo al momento de contraer nupcias.

La propia Jennifer ha trabajado desde 2021, en el Departamento de Defensa de Estados Unidos en Fort Hood, Texas, dentro del Programa de Defensa Familiar.

¿Qué se sabe del esposo?

Son pocos los datos los que se han filtrado acerca del esposo de Jennifer. Lo único que medios como ABC Color han difundido, es que trabaja en la logística de la 101.ª División Aerotransportada, conocida como Screaming Eagles, especializada en operaciones de asalto aéreo y despliegue rápido.

La pareja tiene una hija de siete años llamada Penélope.