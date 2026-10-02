Molotov en Guatemala 2026: La banda mexicana regresa al país con un concierto en el Parque de la Industria

Con más de 20 años de trayectoria, diversos recintos abarrotados y cientos de conciertos ofrecidos, Molotov es una de las bandas más reconocidas del rock alternativo mexicano, con una mezcla de rap, funk, punk y otros elementos.

Molotov ha ganado aceptación debido a su propuesta musical irreverente y su estilo. Sus canciones han acompañado a distintas generaciones y se han convertido en himnos que siguen sonando desde su lanzamiento.

Originarios de la Ciudad de México, sus músicos han logrado aceptación por sus letras provocadoras y ritmos que se escuchan en todo el continente. Sus conciertos son considerados por expertos de la industria musical como una explosión de energía e irreverencia.

Molotov regresará a Guatemala y, de acuerdo con la productora Asa Promotions, ofrecerá un concierto.

“Guatemala, ya hay fecha para el desmadre”, publicó este viernes 2 de octubre Asa Promotions.

Fecha

Molotov ofrecerá un concierto en Guatemala el viernes 27 de noviembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Parque de la Industria, zona 9 de la capital.

Precios y localidades

De acuerdo con Asa Promotions, las localidades y precios de las entradas se revelarán en los próximos días.

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de ticketasa.gt

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