Molotov en Guatemala 2026: La banda mexicana regresa al país con un concierto en el Parque de la Industria

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Molotov en Guatemala 2026: La banda mexicana regresa al país con un concierto en el Parque de la Industria

La banda mexicana Molotov vuelve a Guatemala y prepara un espectáculo en la capital, especial para sus admiradores locales.

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Molotov en Guatemala

La banda mexicana Molotov durante un concierto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Con más de 20 años de trayectoria, diversos recintos abarrotados y cientos de conciertos ofrecidos, Molotov es una de las bandas más reconocidas del rock alternativo mexicano, con una mezcla de rap, funk, punk y otros elementos.

Molotov ha ganado aceptación debido a su propuesta musical irreverente y su estilo. Sus canciones han acompañado a distintas generaciones y se han convertido en himnos que siguen sonando desde su lanzamiento.

Originarios de la Ciudad de México, sus músicos han logrado aceptación por sus letras provocadoras y ritmos que se escuchan en todo el continente. Sus conciertos son considerados por expertos de la industria musical como una explosión de energía e irreverencia.

Molotov regresará a Guatemala y, de acuerdo con la productora Asa Promotions, ofrecerá un concierto.

“Guatemala, ya hay fecha para el desmadre”, publicó este viernes 2 de octubre Asa Promotions.

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Fecha

Molotov ofrecerá un concierto en Guatemala el viernes 27 de noviembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Parque de la Industria, zona 9 de la capital.

Precios y localidades

De acuerdo con Asa Promotions, las localidades y precios de las entradas se revelarán en los próximos días.

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de ticketasa.gt

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

ESCRITO POR:

Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

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