Muere Dolly Parton, la legendaria cantante que convirtió sus canciones en clásicos de la música country

Dolly Parton, cantante y compositora estadounidense reconocida por canciones como "Jolene", "9 to 5" e "I Will Always Love You", murió este martes 25 de agosto a los 80 años, informó su sobrino Bryan Seaver en Instagram.

La artista fue una de las figuras más importantes de la música country y desarrolló durante décadas una carrera que también estuvo vinculada con los negocios y la filantropía.

La causa de su muerte no ha sido revelada. En septiembre del 2025, Parton había informado en Instagram que enfrentaba algunos problemas de salud por los cuales debía someterse a procedimientos médicos.

En aquella oportunidad, la cantante también compartió que atravesaba el duelo por la muerte de su esposo, Carl Dean.

Parton, quien cumplió 80 años en enero último, construyó una trayectoria marcada por canciones que se mantuvieron vigentes durante décadas y que también encontraron espacio fuera de la música country.

Su imagen fue uno de sus rasgos más reconocibles, pero sus composiciones ocuparon un lugar central en su carrera. Entre sus más grandes éxitos figuran "Jolene", "Coat of Many Colors", "Here You Come Again", "Love Is Like a Butterfly", "9 to 5" e "I Will Always Love You".

Una canción que trascendió su voz

"I Will Always Love You" ocupa un lugar particular en la trayectoria de Parton. La canción llegó al número uno de las listas de popularidad en tres ocasiones y alcanzó una nueva dimensión internacional cuando Whitney Houston grabó su propia versión.

La interpretación de Houston, publicada en 1992, se convirtió en un éxito mundial. Esa versión sigue siendo la canción más vendida de todos los tiempos por una artista femenina.

El alcance de la composición mostró también una de las principales características de la trayectoria de Parton: su relevancia no estuvo limitada a su faceta como intérprete, sino que se extendió a su trabajo como compositora.

Reconocimientos a su trayectoria

La carrera de Parton le permitió formar parte de un reducido grupo de artistas reconocidos tanto por la música country como por el rock and roll.

Fue una de las 17 personas incluidas en el Salón de la Fama de la Música Country y en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En ese grupo también figuran Elvis Presley, Johnny Cash, Willie Nelson y Ray Charles.

Junto con Brenda Lee, Parton fue una de las dos artistas femeninas que habían recibido ambos reconocimientos.

Además, fue una de las pocas artistas que ingresaron en los salones de la fama de la Música Country, del Rock and Roll y de los Compositores, reconocimiento a una trayectoria desarrollada tanto frente al público como detrás de algunas de sus canciones más conocidas.

Negocios y filantropía

La actividad de Parton se extendió más allá de la industria musical. También fue conocida por su labor filantrópica y por sus negocios relacionados con parques temáticos.

Su trayectoria empresarial contribuyó a la fortuna que acumuló durante su vida. En junio del 2025, la revista Forbes estimó el patrimonio neto de Parton en US$450 millones.

La publicación la situó en el puesto 78 de su lista de las mujeres estadounidenses más ricas que construyeron su propia fortuna.

Su muerte cierra una carrera de décadas en la que la música country fue el punto de partida de una trayectoria que también alcanzó al pop, los negocios y la filantropía.

Parton deja, entre sus obras más reconocidas, canciones como "Jolene", "9 to 5" e "I Will Always Love You", composiciones que contribuyeron a convertirla en una de las figuras más destacadas de la música country.