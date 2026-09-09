“Mujeres, hilos y raíces”, de Andrea Aragón, se luce en Mesón Panza Verde

La fotógrafa y comunicadora guatemalteca Andrea Aragón vuelve a poner de manifiesto la profundidad de sus propuestas y lo hace con la exposición Mujeres, hilos y raíces, en la que reúne 13 fotografías intervenidas, por medio de las cuales realiza un recorrido íntimo por historias de mujeres, memoria familiar y raíces que atraviesan generaciones.

La muestra temporal se encuentra abierta en la galería del hotel Mesón Panza Verde, en Antigua Guatemala durante septiembre.

Quienes visiten la exhibición podrán apreciar las piezas que, de acuerdo con los organizadores, se han clasificado en tres grupos: Historias de familia, Raíces y Futuros. "La exposición reúne relatos personales, recuerdos y figuras femeninas que Aragón reconstruye y prolonga mediante bordados, hilos, telas, objetos, tintas, acuarelas y otros materiales", detalla la reseña con la que se presenta la muestra.

Además de utilizar fotos que refieren a las mujeres de su familia y traer al presente las vivencias de sus antecesoras, Aragón explora en detalles importantes que, de otra manera, no saldrían del ámbito propiamente familiar.

"El gesto de bordar sobre la imagen introduce una dimensión temporal y manual: alargar, a través del tiempo del bordado, los mínimos instantes que dura una fotografía", enfatiza la nota de presentación.

Entre las obras que podrán ser apreciadas se encuentran Manuela, en un mar de llanto;Tía Lola tejedora; Antonia, bisabuela; Madre nuestra que estás en los suelos; Ocho décadas de trenzado; Mujer, flores y espinas; ySofía, la niña del mar, entre otras.

Maíz de cada día, fotografía intervenida en acrílico. (Foto Prensa Libre: Cortesía Andrea Aragón)

La artista

Andrea Aragón es reconocida por explorar desde tensiones sociales hasta temas más íntimos. Estudió Ciencias de la Comunicación y posteriormente, fotografía y ha participado en más de 40 exposiciones colectivas en Guatemala, El Salvador, México, Honduras, Chile, Costa Rica, Perú, Alemania, China, España y Estados Unidos. Además ha realizado ocho muestras individuales en Guatemala. Entre los reconocimientos que ha obtenido se cuentan Save The Children, certamen Iberoamericano anual, en 2003, 2004 y 2007; Premio anual de la Red de Mujeres Periodistas al reportaje La Cristina, en 2001; Jóvenes Creadores Bancafé, por el proyecto Verte por última vez. En el mismo año fue becada en la Santa Fe Workshops.

Fechas

Durante todo septiembre

Horarios

De martes a viernes de 13 a 21 horas, sábado de 10 a 21 horas y domingo de 10 a 17 horas

Admisión

Libre

Lugar

Galería de Mesón Panza Verde, 5a avenida Sur #19, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Ubicación

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