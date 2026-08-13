Museo de Arte Colonial: Ministerio de Cultura retoma su custodia y explica qué pasará con las piezas

El retiro de las piezas estuvo a cargo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles (Cerebiem), luego de los allanamientos efectuados por el Ministerio Público entre diciembre de 2025 y los meses siguientes, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de Sacatepéquez.

Como resultado de estas diligencias, las 287 piezas fueron trasladadas temporalmente para su resguardo y conservación en instalaciones del Ministerio de Cultura y Deportes, entre ellas el Palacio Nacional de la Cultura y el Museo Nacional de Arte de Guatemala (Munag).

Ahora, el titular de la cartera, Luis Méndez Salinas, anunció que el Ministerio de Cultura retomó la custodia del Museo de Arte Colonial, ubicado en Antigua Guatemala. Según explicó, las llaves del recinto ya están nuevamente en manos de la institución.

Méndez Salinas destacó que recuperar la custodia del museo implica el compromiso de preservar el patrimonio artístico, cultural e histórico que alberga.

“Retomamos la custodia de este espacio y con ello la oportunidad de que el pueblo disfrute de su patrimonio. Tenemos una historia artística y patrimonial que merece ser disfrutada y compartida”, afirmó el ministro.

¿Qué pasará con las piezas?

De acuerdo con Méndez Salinas, el objetivo es que las piezas que permanecen bajo resguardo temporal regresen al Museo de Arte Colonial, una vez que las condiciones lo permitan.

El ministro resaltó que la recuperación de la custodia también permitirá al Ministerio de Cultura y Deportes trabajar en la administración del recinto y en las condiciones necesarias para que pueda volver a recibir al público.

“Cuando protegemos una pieza de nuestro patrimonio, protegemos también una parte de la memoria de nuestro país y de nuestra identidad. Las llaves están de vuelta y trabajaremos muy fuerte para que este museo también esté de vuelta y, con él, una parte de nuestra historia volverá a estar viva”, afirmó.

El Ministerio de Cultura y Deportes deberá avanzar ahora en las acciones necesarias para concretar el retorno de las piezas y la reapertura del Museo de Arte Colonial.