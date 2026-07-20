Museo Miraflores invita a descubrir cómo eran las ciudades mayas y la conexión entre sus habitantes

La civilización maya continúa sorprendiendo al mundo y demostrando que aún hay aspectos por descubrir. Sus imponentes ciudades, como Kaminaljuyú, Tikal e Iximché, resguardan misterio, cultura e historia.

Para entender más sobre la civilización maya, el Museo Miraflores ha organizado una charla en la que se explicará que las ciudades mayas no son solo conjuntos de edificios, sino estructuras mucho más complejas y dignas de conocer.

Durante la actividad se explicará que las pirámides no eran construcciones aisladas. Según dio a conocer el Museo Miraflores, existían redes de plazas, templos y caminos que reflejaban la organización social, las creencias y la tecnología de esta civilización.

El arqueólogo Héctor Mejía será el encargado de guiar a los asistentes para descubrir cómo se concebían, construían y conectaban estas asombrosas urbes que han impactado al mundo.

Fecha:

Sábado 25 de julio del 2026.

Hora:

16 horas.

Lugar:

Museo Miraflores: 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala.

Entrada:

Gratuita.

Ponente:

Arqueólogo Héctor Mejí

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