Nada mejor para integrarse al espíritu navideño que la convivencia en familia a través actividades divertidas en las que se rete a la creatividad. Por eso, la Posada Navideña que organiza el Museo Ixchel del Traje Indígena cuenta con los elementos necesarios para comenzar a experimentar las emociones propias de la temporada.

Todas las actividades de la tarde del 3 de diciembre están enfocadas en destacar la tradición de las posadas, que forman parte de las costumbres católicas. Dentro de la liturgia de la iglesia se celebran durante nueve noches, del 16 al 24 de diciembre, y recuerdan el peregrinaje de María y José antes del nacimiento de Jesús. Son procesiones con andas pequeñas en las que se trasladan las imágenes de los padres de Jesús, que se trasladan a diferentes casas. Entre los elementos que las caracterizan se encuentran los faroles, chinchines, pitos y el sonido de la caparazón de tortuga.

En la tarde planificada por el Museo Ixchel podrá disfrutarse no solo de la recreación de la tradición, sino también de otras variadas actividades. La jornada comenzará a las 15 horas e incluirá un taller de pintura de chinchines, el recorrido de la posada, el taller de elaboración de velas, el taller de pintura de adornos navideños, un concurso de suéteres feos y un concierto del Coro Nacional de Guatemala. Habrá venta de comida.

Aunque la entrada será gratuita, cada uno de los talleres tiene un costo específico:

Elaboración de velas Taller de elaboración de velas Q175 ( Información en @ceraviva.gt)

Taller pinta chinchín Q40

Taller de pintar ornamentos navideños Q75

Fecha

3 de diciembre

Hora

De 15 a 19:30 horas

Admisión

Libre

Lugar

Museo Ixchel del Traje Indígena, Centro cultural de la Universidad Francisco Marroquín, en la 6a calle final, Zona 10

Parqueo

Q40 (tarifa especial)

Ubicación

Inscripción a talleres y más información

Whatsapp 3614-7252

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