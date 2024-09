Durante años se han creado los mitos urbanos que dentro de la industria musical existen rivalidades entre artistas. Aunque hay algunas que resultan ser ciertas, el caso entre las intérpretes de México, Belinda y Danna Paola no es el caso.

Paola, se encuentra una etapa nueva con la promoción de su reciente álbum Childstar, en el que experimenta con nuevos ritmos.

Mientras que Belinda ha incursionado en el mundo del regional y de los corridos tumbados.

Danna Paola fue la que aseguró que no existe tal rivalidad en un reciente video de El Escorpión Dorado; "No hay competencia; yo a Beli la había visto solo tres veces: cuando nos conocimos y éramos chiquititas; en los Spotify Awards, en 2020; y en el concierto de Natanael Cano ya estuvimos platicando y echando chisme", dijo.

"Habíamos quedado muchas veces de hacer algo, de ir a platicar, pero nunca nos habíamos visto", agregó.

Y acerca de su supuesta rivalidad: "No hay competencia. Aquí no son las olimpiadas, no es un deporte, sino, más que nada, entre mujeres hoy está llegando un momento tan bonito de voltearnos a ver en el que colaboramos y entre mujeres me emociona mucho", continuó.

El youtuber le preguntó si tiene preparado hacer algo junto a Belinda a lo que Danna Paola respondió: "Esta sucediendo, tenemos planeado hacer algo muy cool"; sin especificar detalles de la misma.