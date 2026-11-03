Noche Astral en Museo Miraflores: un evento para aprender sobre Betelgeuse, una estrella supergigante roja

En la oscuridad del cielo profundo brilla una estrella supergigante roja llamada Betelgeuse (o Alpha Orionis), que atrae la mirada de los amantes de la astronomía. Esta estrella será el centro de la nueva edición de la Noche Astral, en la que los participantes podrán observarla y conocer sus características.

Con el objetivo de explorar la belleza y las curiosidades de Betelgeuse, el Museo Miraflores invita a adultos y niños a esta actividad, en la que podrán aprender sobre esta estrella supergigante roja.

José González guiará a los participantes para descubrir más sobre Betelgeuse y buscarla en el cielo nocturno. Según la NASA, esta estrella representa uno de los hombros de la constelación de Orión.

Betelgeuse es considerada una de las estrellas más brillantes y grandes, y se distingue por su tono rojo anaranjado. Tiene aproximadamente 10 millones de años, por lo que es más joven que el Sol.

La NASA resalta que esta estrella se encuentra a unos 700 años luz de distancia, tiene aproximadamente 700 veces el tamaño del Sol y unas 15 veces su masa. Estas características hacen de Betelgeuse una de las estrellas más llamativas para estudiar.

Los organizadores también tienen un plan alternativo en caso de que las condiciones climáticas impidan la observación. Para quienes se interesan por la astronomía y sus curiosidades, esta conferencia y observación representan una oportunidad para aprender más sobre el universo.

Fecha:

Sábado 21 de noviembre del 2026

Hora:

18 horas

Lugar:

Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, ciudad de Guatemala

Precio:

Preventa en línea: Q55

Día del evento: Q65

Entradas:

Disponibles en la taquilla o en la página web de Museo Miraflores: museomiraflores.org.gt

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