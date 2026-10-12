Escenario
Noche Astral en Museo Miraflores: una experiencia para descubrir el cielo nocturno con una conferencia y observación astronómica
En una noche de aprendizaje sobre el universo y observación astronómica, adultos y niños podrán disfrutar de una nueva edición de la Noche Astral. Estos son los detalles.
Diviértase en la primera observación astronómica abierta al público en el Museo Miraflores y conozca más de Plutón, la Luna y Orión. (Foto Prensa Libre: EFE)
Con la guía de expertos en la observación de estrellas y constelaciones, el Museo Miraflores ofrecerá una nueva edición de su Noche Astral, en la que adultos y niños podrán aprender sobre los fenómenos astronómicos y explorarlos.
Los amantes de la astronomía podrán observar los astros con ayuda de expertos de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Según informó el museo, después de la temporada de lluvias se retoma esta actividad, que se realizará cada mes.
“Déjate sorprender por el cielo nocturno en nuestra próxima Noche Astral”, dice la invitación. Para esta actividad, el museo anuncia una conferencia sobre algunos fenómenos astronómicos. Luego, los asistentes podrán utilizar telescopios para observar los astros desde la terraza del museo.
Aunque las observaciones dependen de las condiciones climáticas, el museo tiene previstas otras actividades, como una lotería o la observación remota de algún planeta.
La actividad también contará con juegos, comida y otras opciones para disfrutar de una noche dedicada a observar las estrellas, los planetas y otros cuerpos celestes.
Fecha
Sábado 17 de octubre del 2026
Hora
18 horas
Lugar
Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, ciudad de Guatemala
Precios y localidades
- Preventa en línea: Q55
- Día del evento: Q65
- Cupo limitado
Venta de entradas
Disponibles en la taquilla o en la página web: museomiraflores.org.gt
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