Noche Astral en Museo Miraflores: una experiencia para descubrir el cielo nocturno con una conferencia y observación astronómica

Con la guía de expertos en la observación de estrellas y constelaciones, el Museo Miraflores ofrecerá una nueva edición de su Noche Astral, en la que adultos y niños podrán aprender sobre los fenómenos astronómicos y explorarlos.

Los amantes de la astronomía podrán observar los astros con ayuda de expertos de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Según informó el museo, después de la temporada de lluvias se retoma esta actividad, que se realizará cada mes.

“Déjate sorprender por el cielo nocturno en nuestra próxima Noche Astral”, dice la invitación. Para esta actividad, el museo anuncia una conferencia sobre algunos fenómenos astronómicos. Luego, los asistentes podrán utilizar telescopios para observar los astros desde la terraza del museo.

Aunque las observaciones dependen de las condiciones climáticas, el museo tiene previstas otras actividades, como una lotería o la observación remota de algún planeta.

La actividad también contará con juegos, comida y otras opciones para disfrutar de una noche dedicada a observar las estrellas, los planetas y otros cuerpos celestes.

Fecha

Sábado 17 de octubre del 2026

Hora

18 horas

Lugar

Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, ciudad de Guatemala

Precios y localidades

Preventa en línea: Q55

Día del evento: Q65

Cupo limitado

Venta de entradas

Disponibles en la taquilla o en la página web: museomiraflores.org.gt

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