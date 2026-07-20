Noche Bohemia en el Museo del Ferrocarril: música, recorridos en tren y gastronomía en un mismo lugar

La música tomará el Museo del Ferrocarril de Guatemala, donde se resguardan los trenes que recorrieron las vías que conectaron el país desde 1880 hasta 1996.

Este recinto celebrará una Noche Bohemia en la que músicos como José Manuel Patzán y otras voces ofrecerán una velada para el público. El evento será un espacio donde la historia, la música y la buena comida se unen para crear una experiencia única.

Otro de los atractivos será que el Museo del Ferrocarril ofrecerá dos recorridos en uno de sus trenes históricos. El trayecto se realizará dentro de las instalaciones, destacan los organizadores, y tendrá una duración aproximada de 20 minutos.

La actividad permitirá que las nuevas generaciones conozcan parte de este legado, mientras que quienes vivieron la época del ferrocarril podrán revivir los recuerdos de aquellos viajes.

La gastronomía también formará parte de la actividad. Los asistentes podrán degustar diversos antojitos y bebidas durante la velada.

Fecha

Jueves 23 de julio

Horario

A partir de las 18 horas

Lugar

9.ª avenida A 18-03, zona 1, instalaciones del Museo del Ferrocarril

Precio

Q50.00 por persona

Venta de entradas

En las instalaciones de Fegua

Por WhatsApp al 3994-1310

Actividades

Recorridos en tren

Tour Exprés de 20 minutos

Precio: Q50.00 por persona

Horarios: 18.30 y 19 horas

Música en vivo

José Manuel Patzán y otras voces interpretarán diversas melodías (20 horas)

Comida y bebida

Servicio a la mesa con un menú variado de Taquería La Estación.

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