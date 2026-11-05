Escenario
“Noche de leyendas de Guatemala”: fecha y cómo obtener entradas para el evento en el Palacio Nacional de la Cultura
Con una puesta en escena que recrea la tradición oral guatemalteca y conmemora el retorno de los restos del escritor Miguel Ángel Asturias al país, llega una nueva edición de Noche de leyendas.
En el Patio de la Paz cobra vida la figura de la Llorona, quien interactúa con los asistentes mientras narra la historia que la convirtió en una de las leyendas más conocidas del país. Su interpretación, considerada una de las más complejas del recorrido, destaca por su fuerza escénica y por ser una de las representaciones más emblemáticas y cautivadoras de la experiencia. (Foto Prensa Libre: Javier González)
Las puertas del Palacio Nacional de la Cultura se abrirán para recibir a los guatemaltecos en una noche de misterio y tradición, con una nueva edición de Noche de leyendas de Guatemala, en la que la historia y el miedo se fusionarán.
Uno de los escritores que recopiló parte de la tradición oral guatemalteca fue Miguel Ángel Asturias, nobel de Literatura, en su libro Leyendas de Guatemala. Algunos de los personajes de esta obra cobrarán vida durante un recorrido especial lleno de intriga.
El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) anunció que el evento se realizará en conmemoración del 83 aniversario del Palacio Nacional de la Cultura y del próximo retorno de los restos del autor de El señor presidente.
Esta actividad permitirá a los asistentes conocer el misticismo de la tradición oral guatemalteca. Para participar, los interesados deberán completar un formulario en el que se les solicitará su correo electrónico para enviarles las entradas digitales.
El MCD destaca que cada persona que complete el formulario podrá obtener un máximo de tres entradas. Asimismo, invita a los asistentes a sumarse a esta celebración caracterizados como personajes de las leyendas de Guatemala.
Los organizadores solicitan no transmitir el evento ni realizar videollamadas durante el recorrido. También piden evitar el ingreso de alimentos, mascotas, objetos cortopunzantes y armas.
Fecha
Sábado 7 de noviembre del 2026
Hora
17 horas
Lugar
Palacio Nacional de la Cultura, zona 1 de la Ciudad de Guatemala
Precio
Ingreso gratuito
Entradas
- Los interesados pueden completar sus datos en el siguiente Formulario para obtener entradas
- Cupo limitado
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