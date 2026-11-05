“Noche de leyendas de Guatemala”: fecha y cómo obtener entradas para el evento en el Palacio Nacional de la Cultura

Escenario

“Noche de leyendas de Guatemala”: fecha y cómo obtener entradas para el evento en el Palacio Nacional de la Cultura

Con una puesta en escena que recrea la tradición oral guatemalteca y conmemora el retorno de los restos del escritor Miguel Ángel Asturias al país, llega una nueva edición de Noche de leyendas.

|

time-clock

RECORRIDO LEYENDAS PALACIO NACIONAL

En el Patio de la Paz cobra vida la figura de la Llorona, quien interactúa con los asistentes mientras narra la historia que la convirtió en una de las leyendas más conocidas del país. Su interpretación, considerada una de las más complejas del recorrido, destaca por su fuerza escénica y por ser una de las representaciones más emblemáticas y cautivadoras de la experiencia. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Las puertas del Palacio Nacional de la Cultura se abrirán para recibir a los guatemaltecos en una noche de misterio y tradición, con una nueva edición de Noche de leyendas de Guatemala, en la que la historia y el miedo se fusionarán.

Uno de los escritores que recopiló parte de la tradición oral guatemalteca fue Miguel Ángel Asturias, nobel de Literatura, en su libro Leyendas de Guatemala. Algunos de los personajes de esta obra cobrarán vida durante un recorrido especial lleno de intriga.

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) anunció que el evento se realizará en conmemoración del 83 aniversario del Palacio Nacional de la Cultura y del próximo retorno de los restos del autor de El señor presidente.

Esta actividad permitirá a los asistentes conocer el misticismo de la tradición oral guatemalteca. Para participar, los interesados deberán completar un formulario en el que se les solicitará su correo electrónico para enviarles las entradas digitales.

El MCD destaca que cada persona que complete el formulario podrá obtener un máximo de tres entradas. Asimismo, invita a los asistentes a sumarse a esta celebración caracterizados como personajes de las leyendas de Guatemala.

Los organizadores solicitan no transmitir el evento ni realizar videollamadas durante el recorrido. También piden evitar el ingreso de alimentos, mascotas, objetos cortopunzantes y armas.

Fecha

Sábado 7 de noviembre del 2026

Hora

17 horas

Lugar

Palacio Nacional de la Cultura, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Precio

Ingreso gratuito

Entradas

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

 Leyendas de Guatemala Palacio Nacional de la Cultura Qué hacer en Guatemala Recorridos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM