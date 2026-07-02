Noche en el Museo Miraflores: una experiencia para convivir, aprender y disfrutar de una Pijama party

Cuando el sol se oculte, niños y adultos podrán disfrutar de una experiencia diferente en el Museo Miraflores, donde recorrerán sus salas en un ambiente nocturno diseñado para estimular la curiosidad y el aprendizaje.

Guiados por la luz de las linternas, los visitantes explorarán los pasillos del museo, escucharán cuentacuentos y conocerán más sobre la cultura mediante actividades interactivas.

Según el Museo Miraflores, la jornada estará llena de exploración, juegos, historias y sorpresas. "Una experiencia especial para niños que disfrutan descubrir, imaginar y aprender mientras se divierten", destaca la organización.

Los organizadores invitan a los niños a asistir con su pijama favorita, espíritu explorador y mucha curiosidad para descubrir más sobre la cultura. Además, el museo informa que el programa incluirá una proyección especial de relatos como parte de las actividades.

La actividad, presentada como una Pijama party, ofrecerá palomitas de maíz, algodón de azúcar, cuentacuentos y una proyección especial de relatos que cobrarán vida en distintos espacios del Museo Miraflores.

Fecha

Viernes 3 de julio del 2026

Hora

De 19 a 21 horas

Lugar

Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala.

Precio

Q75 por persona

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en el sitio web del Museo Miraflores:

https://www.museomiraflores.org.gt/formulario-compra.php

¿Qué necesita para participar?

Pijama favorita

Espíritu explorador

Mucha curiosidad

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