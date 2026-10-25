Noches de Luna en el Zoológico La Aurora: fechas, precios y detalles para descubrir la vida nocturna de los animales

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Noches de Luna en el Zoológico La Aurora: fechas, precios y detalles para descubrir la vida nocturna de los animales

Bajo la luz de la luna, niños y adultos podrán vivir una experiencia única en el Zoológico La Aurora y descubrir la vida nocturna de los animales que habitan en el recinto. Estos son los detalles.

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AME675. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 24/10/2024.- El tigre de bengala, Dali, se acicala en el nuevo recinto del zoológico La Aurora, en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). El zoológico La Aurora de Guatemala presentó este jueves el nuevo santuario para los dos tigres de bengala que residen en ese parque desde hace más de una década. EFE/ David Toro

El tigre de bengala, Dali, se acicala en el nuevo recinto del zoológico La Aurora, en la Ciudad de Guatemala (Foto Prensa Libre: EFE)

La vida de las especies nocturnas y la naturaleza bajo la luz de la luna serán los principales atractivos de las Noches de Luna, una actividad organizada por el Parque Zoológico La Aurora que permitirá a los visitantes conocer el comportamiento de los animales desde otra perspectiva.

Esta experiencia busca que los asistentes puedan "descubrir el lado más activo de nuestras especies nocturnas y observar cómo interactúan guiadas por la luz natural", según la descripción del evento.

Durante cinco noches de noviembre y diciembre, el Zoológico La Aurora abrirá sus puertas a los amantes de los animales para que observen su actividad en un horario diferente del habitual.

Según el zoológico, las Noches de Luna ofrecen una actividad educativa para compartir con familiares y amigos, así como una oportunidad para conectar con la naturaleza.

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Para la visita, se recomienda llevar ropa abrigada, gorro, bufanda y sudadero. El zoológico también solicita a los asistentes que lleven una linterna cubierta con papel celofán rojo, ya que esto "reduce el impacto en los animales y te permitirá una observación óptima sin interrumpir sus hábitos".

El recinto cuenta con 21 manzanas de áreas verdes y alberga 287 especies y más de 2,500 animales, entre ellos pingüinos, elefantes, tigres y dos leones blancos incorporados recientemente.

Fechas

  • Viernes 13, 20 y 27 de noviembre del 2026
  • Viernes 4 y 11 de diciembre del 2026

Horario

De 18 a 22 horas, en cada una de las fechas programadas.

Lugar

Zoológico La Aurora, 5a. calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades

  • Adultos: Q60
  • Niños: Q30
  • Adultos mayores: Q30

Venta de entradas

Las entradas estarán disponibles en el sitio oficial del Zoológico La Aurora y en la taquilla del zoológico el día del evento.

Recomendaciones para asistir

  • Llevar una linterna cubierta con papel celofán rojo
  • Utilizar ropa cómoda y abrigada
  • Llevar gorro, bufanda o sudadero para protegerse del frío

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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