Escenario
Oktoberfest regresa a Guatemala con una fiesta de tradición bávara
La sexta edición del Oktoberfest se celebrará en Antigua con una jornada que combinará música en vivo, gastronomía, cerveza de temporada y actividades para compartir en familia y con amigos.
El Oktoberfest de Antigua Cerveza reunirá música, gastronomía y diferentes estilos de cerveza en una fiesta de tradición bávara. (Foto Prensa Libre Cortesía El Bosque de Antigua Cerveza)
La sexta edición del Oktoberfest regresa Antigua Cerveza, en Antigua Guatemala, y tendrá como protagonista a la cerveza Märzen, una bebida de temporada creada especialmente para celebrar el Oktoberfest. También estarán disponibles otros estilos como Pilsner, Altiplano, Sin Novia, Chichicaste y Muy Noble.
Durante la celebración, que tiene sus orígenes en las tradiciones bávaras, habrá música en vivo y diferentes actividades, entre ellas una cata de cervezas artesanales con estilos lager, ale, stout y trigo, acompañadas de maridajes. También se realizarán dinámicas como el concurso de Stein Holding, Beer Puppeter, juegos de feria para adultos y un torneo de Beer Pong temático.
La actividad también contará con espacios para los más pequeños, quienes podrán participar en talleres para decorar pretzels, pintacaritas, juegos inflables y manualidades para crear sombreros tiroleses o diademas de flores. El recinto tendrá parqueo dentro de sus instalaciones para los visitantes.
El ingreso será mediante un brazalete que incluye un tarro conmemorativo y dos tickets de medio litro de cerveza.
Fecha
3 de octubre de 2026.
Hora
11 a 23 horas.
Lugar
El Bosque de Antigua Cerveza, Avenida El Desengaño #2, Antigua Guatemala.
Precios
Q159 en preventa/taquilla Banco Industrial
Q179 en preventa regular
Q195 en taquilla
Venta de entradas
Los brazaletes estarán disponibles a través de https://oktoberfestgt.com/
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