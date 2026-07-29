Escenario
Pablo Alborán en Guatemala 2026: Fecha, lugar, entradas y más detalles del concierto que ofrecerá el artista español
El cantante y compositor español Pablo Alborán regresará a Guatemala con una producción de gran formato que formará parte del “Global Tour KM0”.
Pablo Alborán promociona la gira “Global Tour KM0”. (Foto Prensa Libre: Cortesía Pablo Alborán)
El artista español Pablo Alborán regresará a Guatemala y ofrecerá un concierto en el que incluirá un repertorio con sus éxitos y las canciones de su más reciente material discográfico.
Luego de conquistar varios de los emblemáticos recintos de Europa y América Latina, así como consolidarse como uno de los artistas españoles más exitosos de la actualidad, Alborán confirmó que regresará a tierras guatemaltecas y compartirá con sus admiradores locales.
De acuerdo con el cantante y compositor español, el show que presentará en el país formará parte de Global Tour KM0, la gira más ambiciosa de su carrera que describe como una celebración de los primeros 15 años de un recorrido artístico.
Según Alborán, Global Tour KM0 representa un punto de encuentro con sus admiradores y conmemora una trayectoria que lo ha llevado a unir generaciones a través de su música.
Fecha
Pablo Alborán ofrecerá un concierto en Guatemala, el sábado 3 de octubre del 2026.
Hora
El concierto está previsto para las 20 horas.
Lugar
Fórum Majadas, zona 11 de la capital.
Precios y localidades
- Super fan – Q1,100 + Q192.72 Cargo por servicio
- Diamante – Q725 + Q129.92 Cargo por servicio
- Gold – Q570 + Q102.14 Cargo por servicio
- General – Q460 + Q82.43 Cargo por servicio
Ventas de entradas
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de linke-arte.com
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