Escenario
Paw Patrol en Guatemala 2026: Fecha, horarios, boletos y más detalles de las funciones en el país
Paw Patrol reunirá a su tripulación y llegará a Guatemala con el espectáculo “En busca del Tesoro” con diversión para toda la familia.
Paw Patrol llega a Guatemala con el espectáculo "En busca del Tesoro" y diversión para toda la familia. (Foto Prensa Libre: Cortesía Paw Patrol Oficial)
Es el Día del Pirata en Bahía Aventura y la alcaldesa Goodway se prepara para una gran celebración, pero primero, Ryder y su equipo de cachorros piratas deben rescatar al Capitán Turbot de una misteriosa caverna.
Al hacerlo, también descubren un mapa secreto del tesoro pirata.
La Patrulla Canina se lanza por tierra y mar para encontrar el tesoro para la celebración de la alcaldesa Goodway, antes de que el alcalde Humdinger lo encuentre primero.
Chase, Marshall y Skye, necesitarán a todos a bordo para esta aventura pirata, llena de música, diversión y emoción para toda la familia.
Fecha
Paw Patrol llega a Guatemala el sábado 11 de julio del 2026.
Hora
Habrá tres funciones
- 10 horas
- 13.30 horas
- 17 horas
Lugar
Centro de convenciones Visión, zona 14 de la capital.
Precios y localidades
- Skye | Piso 2 – Q160
- Marshall | Piso 1 – Q260
- Chase | Piso 1 preferencial – Q360
Venta de entradas Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de Kuikpei.com
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.