Paw Patrol en Guatemala 2026: Fecha, horarios, boletos y más detalles de las funciones en el país

Es el Día del Pirata en Bahía Aventura y la alcaldesa Goodway se prepara para una gran celebración, pero primero, Ryder y su equipo de cachorros piratas deben rescatar al Capitán Turbot de una misteriosa caverna.

Al hacerlo, también descubren un mapa secreto del tesoro pirata.

La Patrulla Canina se lanza por tierra y mar para encontrar el tesoro para la celebración de la alcaldesa Goodway, antes de que el alcalde Humdinger lo encuentre primero.

Chase, Marshall y Skye, necesitarán a todos a bordo para esta aventura pirata, llena de música, diversión y emoción para toda la familia.

Fecha

Paw Patrol llega a Guatemala el sábado 11 de julio del 2026.

Hora

Habrá tres funciones

10 horas

13.30 horas

17 horas

Lugar

Centro de convenciones Visión, zona 14 de la capital.

Precios y localidades

Skye | Piso 2 – Q160

– Q160 Marshall | Piso 1 – Q260

– Q260 Chase | Piso 1 preferencial – Q360

Venta de entradas Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de Kuikpei.com

Paw Patrol llega a Guatemala con el espectáculo "En busca del Tesoro" y diversión para toda la familia. (Foto Prensa Libre: Cortesía Paw Patrol Oficial)

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